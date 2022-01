V patnácti chtěla do armády mezi výsadkáře. V posilovnách se předháněla s chlapy, kdo na bench zvedne víc. Klidně přes 100 kilogramů. Vyhovuje jí pevný řád. A brzy by se ráda dostala mezi ty nejlepší MMA zápasnice ve světové organizaci UFC, ostatně od prosince je první českou šampionkou Oktagonu. Od trenéra za to teprve 20letá Tereza Bledá dostala lívanečník.