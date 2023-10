Texas vyhrál první duel Světové série, rozhodl homerun v 11. směně

Kubánský vnější polař odpálil homerun v pěti zápasech za sebou a vyrovnal druhou nejdelší sérii historie play off. „Byl to vzrušující okamžik. Jen jsem se podíval na lavičku na své spoluhráče. A byl jsem prostě šťastný,“ popsal García chvíle po odpalu a doběhu pro vítězný bod do chumlu slavících hráčů na domácí metě.

Druhý zápas série hrané na čtyři vítězství je na programu dnes večer místního času. Hrát se bude opět v Arlingtonu.