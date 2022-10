Z VOLEJE: Schneider vyhlíží baseballový boom. Čech v MLB je blízko, říká

Nejblíže měl k průlomu reprezentační catcher Martin Červenka loni v září. Ve své desáté zámořské sezoně byl pod smlouvou v New York Mets a na pár zápasů se narychlo připojil k hlavnímu týmu, leč nakonec se na soupisku nedostal, neboť zranění chytače Mets Chanceho Sisca nebylo vážné.

„Martin k tomu byl opravdu blízko. Pár hodin. Měl už nafasovaný dres, ale chvíli před zápasem mu volali, že catcher není tak vážně zraněný, že to zvládne, a on už se tam nikdy nepodíval,“ mrzelo Schneidera za reprezentačního kamaráda. „Je to vážně chytrý člověk, na hřišti i mimo něj.“

Český reprezentant Martin Schneider na pálce proti Mexiku během World Baseball Classic.

Také Schneider jako většina talentovaných baseballistů v zemi snil o Major League Baseball. „Každý kluk sní o tom, že se dostane do Ameriky. Já jsem tu šanci bohužel nikdy nedostal, hrozně mě to mrzí. Udělal jsem pro to všechno,“ ohlíží se v šestatřiceti letech mnohonásobný domácí šampion s brněnskými Draky.

„U mě rozhodovalo i to, kdy jsem se narodil. O českém baseballu se v době, kdy bych to mohl zkusit, moc nevědělo. Pak už jsem na to byl starej. Zažil jsem jiné vrcholy. Teď se ví, že český baseballový program se dělá dobře.“

Z voleje podcast iDNES.cz

Důkazem budiž i nedávný historický postup reprezentace na prestižní světový turnaj World Classic Baseball, třebaže jsou v Česku baseballisté stále amatéři.

„Ale rozvojový program máme vážně dobrý,“ těší nadhazovače Schneidera, jenž pracuje v olomouckém hasičském sboru a místní prvoligové Skokany se snaží vrátit do extraligy. Svému srdečnímu klubu pomáhá i jako trenér.

„Profesionalizace by našemu sportu pomohla. Je potřeba teď využít boomu, velkého úspěchu, co se nám povedl. I když je to ještě hudba budoucnosti, živit se sportem, který milujete, by bylo krásné,“ přeje svým nástupcům.

Baseballista Martin Schneider v podcastu webu iDNES.cz Z Voleje.

Mimochodem, v březnu na World Baseball Classic by před bitvou s hvězdami z Major League upřednostnil raději japonskou skupinu.

„Byl by neskutečný sen hrát proti Spojeným státům se všemi našimi idoly, kteří berou třicet milionů dolarů ročně. Ale co se týče atmosféry, raději bychom jeli do Japonska, které je ve světovém žebříčku číslo jedna,“ vyhlíží na sklonku kariéry svůj vrchol, jemuž nyní podřídí nejnáročnější přípravu v životě. Tedy co pracovní povinnosti dovolí.

V olomouckém Divadle na cucky vyprávěl nejen o postupu na World Baseball Classic a naději profesionalizace baseballu v Česku, ale také o kloubení kariéry s prací hasiče, adrenalinu, typech nadhozů i kouzlu nejrychlejších šachů na světě.