Je to bomba, řekla Hrachová k triumfu šedesátileté stolní tenistky

„Je to bomba,“ řekla Marie Hrachová, nejlepší česká stolní tenistka v historii. „Je ale fakt, že ona je nevyzpytatelná. Je to levačka, má tužkové držení pálky a jako potah trávu a sandwich. Tam je tolik falší, že kdo pravidelně na mix trávy a sandwiche netrénuje, moc šancí nemá. K tomu má za ty roky vymakanou taktiku. Je chytrá. Protihráčky z ní určitě mají nervy.“

Ředitel havířovského turnaje a předseda České asociace stolního tenisu Nikolas Endal podotkl, že vítězství Xia Lian na takové velké akci je unikátní napříč sporty.

„Ale vše je o výkonnosti bez ohledu na věk,“ prohlásil Endal. „Jaromír Jágr také hraje v padesáti, a to je hokej silový sport. Hodně jí pomáhají zkušenosti a psychika.“ Endal dodal, že Xia Lian využívá i toho, že ženský stolní tenis není tak atletický, na rozdíl od mužů. „K tomu už asi deset let trénuje jenom s muži, protože má atypický materiál potahů na pálce, takže nechce, aby si na to její soupeřky zvykly.“

Ni Xia Lian první velké medaile vyhrála na mistrovství světa v roce 1983 – zlato ve smíšené čtyřhře a bronz v ženské. Tehdy pro Čínu. Před dvěma roky byla na svém 22. světovém šampionátu bronzová v ženské čtyřhře. Už za Lucembursko, kde od roku 1989 trénuje. S Marií Hrachovou, její vrstevnicí, jsou kamarádky. Často spolu hrály i trénovaly. Ni Xia Lian v mládí jezdila čtyři roky do Evropy a neprohrála. Až s Marií Hrachovou...

„Ano, byla jsem první Evropanka, která ji porazila,“ potvrdila Hrachová. „Nesla to hodně těžce. Ale protože jsme spolu trénovaly, zvykla jsem si na její styl. Ostatně teď se už připravuje jenom s chlapy.“

Hrachová za kamarádkou do Havířova nevyrazila. „Nevyšlo mi to, ale byla tam moje někdejší trenérka Marta Novotná, která se s ní také zná. Nechala mě pozdravovat.“ Naposledy se Xia Lian a Hrachová setkaly asi před rokem. „Vždy, když mě vidí, směje se a říká: To je dobře, že už nehraješ, ty bys mě zase porazila. Děláme si legraci,“ smála se Marie Hrachová, která má za sebou několik operací menisku.

Říká, že koleno rozchodila, ale pořádně už hrát nemůže. Přesto v minulé sezoně nastoupila v extralize za CDU Ostrava, které trénuje. K tomu se hodně věnuje dětem. „Odehrála jsem jen dva zápasy, když se nám zranila hráčka. Beru to s nadhledem. Motivaci hrát už nemám. Naplňuje mě práce s dětmi.“