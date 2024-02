Stolní tenisté přehráli Nigérii a na MS postoupili do play off

První dva body proti africkému týmu, jenž absolvoval celý turnaj v Koreji ve dvou hráčích, získali Lubomír Jančařík a Jiří Martinko. K třetímu duelu proti Šimonu Bělíkovi už Nigerijci nenastoupili.

Češi tak obsadili s bilancí dvou výher a dvou proher v tabulce 5. skupiny třetí místo a udrželi si teoretickou naději na postup na olympijské hry, kam se kvalifikuje nejlepších osm týmů MS. Přímo do osmifinále postoupilo se stoprocentní bilancí favorizované Japonsko, do play off jde také druhý Tchaj-wan.

„Máme samozřejmě velikou radost, že se nám podařilo postoupit ze skupiny. V ní byli dva velcí favorité a pak jedno poslední postupové místo. Myslím, že jsme se zápas od zápasu zlepšovali, hráči si zvykali na halu a na míčky. Dostali se do dobré pohody, hlavně tedy Jirka a Luboš. Moc jim pomohl souboj s Tchaj-wanem, kde zahráli velmi dobře. Proto dotáhli do vítězného konce i souboj s Nigérií. Je škoda, že Tomáše Polanského bolí záda. V tuto chvíli to nevypadá, že by mohl v play off zasáhnout do bojů, ale počkáme až do zítřka, kdy je zase nový den,“ řekl na svazovém webu trenér Plachý.

Ženy se už bez šance na postup rozloučily se šampionátem vítězstvím 3:1 nad Ukrajinou.

„Měly jsme na začátek dva těžké duely, fyzicky i emocionálně. A taky v rychlém sledu za sebou bez většího času na regeneraci. Potvrdilo se, že skupina byla hodně vyrovnaná a my jsme výhrou nad Ukrajinou posunuly do play off Chorvatky. Jsem ráda, že holky opravdu bojovaly a souboj s Ukrajinou zvládly. Mě osobně nejvíce mrzí nevyužitá šance v utkání s Egyptem. Nevyšlo to, s Francií to bylo vyrovnané, nešlo vyhrát. A s Chorvatskem jsme dostaly náklep. To je bohužel fakt,“ uvedla trenérka Renáta Štrbíková, jejíž svěřenkyně skončily s jednou výhrou v 8. skupině čtvrté.