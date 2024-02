Stolní tenistky prohrály na MS i s Egyptem, muži nestačili na Japonsko

Svěřenkyně Renáty Štrbíkové po úvodní těsné prohře 2:3 s Francií sehrály i s dalšími favoritkami opět vyrovnaný duel. O jediný bod českého týmu se proti Egyptu postarala Hana Matelová, která zdolala 3:2 na sety světovou dvojku juniorského žebříčku Hanu Godaovou.

„Tohle byla větší šance na výhru než v duelu s Francií. Ale klíčový byl jak říkám třetí zápas. Kačka Tomanovská se sice nakonec rozehrála a pak už to bylo dobré, ale ty pomalejší začátky na téhle úrovni se těžko dohání,“ řekla pro svazový web Štrbíková. „Nevyšlo to. Máme za sebou dva nejtěžší soupeře, dvě prohry, ale šance na postup stále je. Bude to hodně těžké, tohle jsme však věděly už před turnajem,“ dodala.

Muži podle očekávání na jednoho z medailových kandidátů turnaje nestačili. Jediný set uhrál v úvodním duelu s Tomokazem Harimotem Tomáš Polanský. Lubomír Jančařík ani Šimon Bělík soupeře zaskočit nedokázali.

V dalším zápase český výběr trenéra Josefa Plachého narazí na dalšího favorita skupiny Tchaj-wan. O jedno ze tří postupových míst do play off poté podle předpokladů zabojují proti Nigérii.