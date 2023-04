Senzace v semifinále: stolní tenisté Liberce skolili mistra

Domácí sice nastoupili bez své největší hvězdy Širučka, ale i tak měli v týmu špičkové hráče. Jenže ti na liberecké bojovníky nestačili. Dva body pro Severočechy urval Egypťan Mohamed Shouman, rozhodující zápas za stavu 2:2 ovládl Michal Beneš, jenž zdolal 3:1 zkušeného hrajícího kouče Prokopcova, který reprezentoval Česko na olympiádě v Riu.

„Domácí si věřili, že to uhrají i bez Širučka, protože i tak mají sestavu nabitou. Výhru jsme úplně nečekali, ale sešlo se to, že všichni tři naši hráči hráli výborně. I Kuba Seibert, který sice svůj zápas prohrál, ale předvedl velmi solidní výkon,“ řekl Richard Výborný, kouč Liberce. „Pro náš klub je to velmi cenná výhra, ukázali jsme, že tady v Liberci ten pinec umíme a zajistili jsme si v sérii dva domácí zápasy, což je super.“

Semifinálová série se hraje na tři vítězná utkání, to druhé je na programu ve čtvrtek v Liberci a fanoušci stolního tenisu se mají na co těšit. Atraktivní duel začne v hale v Pavlovicích ve Sport Centru v 18 hodin.