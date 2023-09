Postup stolních tenistů Havlíčkova Brodu zajistily tři zlaté sety

„Bylo to stoprocentně vyrovnané,“ říká majitel a manažer HB Ostrov Miroslav Jinek. „Pouze soupeř z Rumunska byl extrémně slabý, až z toho bolely oči.“

Páteční duel, který skončil výhrou HB Ostrov 3:0, tak byl spíše splněnou povinností. „Musím říct, že kdyby na ně vlítli nějací prvoligoví kluci od nás, že by je možná porazili,“ je přesvědčen Jinek.

To víkendové duely se Stockerau a Messinou byly ze zcela odlišné kategorie. „Věděli jsme, že Rakušáci a Italové jsou nebezpeční soupeři. Byli opravdu silní,“ uznal Jinek.

Klíčovým momentem bylo zvládnutí sobotní dvouapůlhodinové bitvy se Stockerau a výhra 3:1.

„Vyhráli jsme tři zlaté sety,“ těší Jinka vítězství Pavla Širučka nad Davidem Serdaroglu 3:2 (5, -9, -4, 7, 6:2), Davida Reitšpiese nad Tarekem Al-Samhourym 3:2 (-8, 3, 4, -9, 6:3) a Pavla Širučka nad Kojom Kanamicu 3:2 (-9, 5, -13, 8, 6:4). „To byla rozhodující chvíle. Kdybychom ty tři sety do šesti nezvládli, tak bychom nepostoupili,“ uvědomuje si Jinek.

Poslední krok pak HB Ostrov zvládl na výbornou, Messinu, která už v té době věděla, že nemůže postoupit, v neděli udolal 3:0.

O tom, jak bude vypadat další vystoupení Havlíčkova Brodu v letošní fázi Ligy mistrů, rozhodne až los, který čtveřici postupujících týmů z předkola (rakouské celky Wiener Neustadt a Felbermayr a české týmy Havlíčkův Brod a Havířov) přiřadí k osmi už nasazeným týmům. „Ze tříčlenné skupiny postoupí dál jeden nejlepší, ze druhého místa se pokračuje mezi osm nejlepších do čtvrtfinále Poháru ETTU,“ naznačuje další program Jinek.

„Náš sen je jít ze druhého místa, postoupit do semifinále Poháru ETTU a uhrát medaili v Evropě. Ale uvidíme, záležet bude na losu,“ nechce předbíhat Jinek. „Jedna skupina je velice atraktivní, je v ní Düsseldorf a Sporting Club de Portugal,“ nahlíží do seznamu možných soupeřů. „Ti si myslíme, že nejsou tak silní. Ale zbytek je opravdu nacvaknutý a měřit se s velkokluby, jako je Düsseldorf nebo Ulm, které mají rozpočty násobně vyšší než my, to je opravdu hodně těžké.“

Ženy míří do Poháru ETTU

První vystoupení v Lize mistrů má za sebou také ženský tým HB Ostrov, který ve své pětičlenné skupině obsadil třetí příčku. Díky tomu si zajistil postup do Poháru ETTU.

„Holky odehrály své zápasy slušně, ostudu neudělaly. Na to, že byly až poslední nasazené z osmnácti celků – a to jen proto, že se někdo odhlásil –, není třetí místo vůbec špatné,“ myslí si Jinek. „Škoda utkání s Francouzkami, kde zlaté sety naopak rozhodly v jejich neprospěch,“ mrzí ho porážka 0:3 s Joué-les-Tours.