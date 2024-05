Vozím míček s pandou. Stolní tenistka Blašková o talismanu, studiu i partě v týmu

Zatímco stolní tenisté Havlíčkova Brodu slavili domácí titul už několikrát, v případě jejich ženských kolegyň by se jednalo o historický úspěch. O motivaci ze strany ženského extraligového týmu HB Ostrov tedy nemůže být před dnešním druhým finále (18. 00) sebemenších pochyb.

„Necháme v Hodoníně úplně všechno a uvidíme, jestli to bude stačit na vítězství,“ hlásí třiadvacetiletá opora brodského celku Zdena Blašková.

První finálový duel jste s kolegyněmi doma vyhrály těsně 4:3, vzaly jste si z něho nějaké ponaučení, aby případně v pátek nebylo druhé utkání série až tak nervydrásající?

Já myslím, že jsme si z něho odnesly hlavně to, že i v Hodoníně nás čeká pořádný boj, na který je potřeba se připravit nejen fyzicky a takticky, ale také psychicky.

Takže se mají fanoušci připravit opět na několikahodinovou jízdu? Uvidíme, ale zřejmě ano. Hraje se na jednom stole, na čtyři vítězství... V Brodě celé utkání trvalo čtyři a půl hodiny, do toho hluk z hlediště, no prostě to bylo opravdu hodně náročné.

Aspoň by vás teď nemělo už nic zaskočit, nebo se pletu?

V Hodoníně mají samozřejmě jinou halu, ale hlavně taky hrají s úplně jinými míčky, než na které jsme zvyklé od nás. Jak říkám, uvidíme, co bude a co vymyslíme.

Každopádně minule jste se dokázaly zvednout i za nepříznivého stavu 0:2...

To je pravda, nerozehrály jsme první finále zrovna dobře. Pro mě to bylo vlastně úplně první finálové utkání, takže nervozita pracovala na maximum. Naštěstí jsem se potom před svým druhým zápasem uklidnila.

Máte nějaký účinný recept?

Pomohla mi kolegyně Aneta Širučková, která mi řekla, ať se seberu, nekoukám na žádné zápasy a odejdu někam, kde bude klid a nebude mě nikdo rozptylovat. Poslechla jsem ji a ono to opravdu pomohlo.

Svým kolegyním jste tedy přímo v hale nefandila?

Mrzelo mě to, ale nešlo to. Mojí povinností je, abych se dobře připravila na svůj zápas, a to naštěstí vyšlo i v rozhodující čtyřhře.

Pomoc od kolegyně Širučkové svědčí o tom, co neustále opakuje majitel HB Ostrov Miroslav Jinek, že se povedlo dát dohromady skvělý ženský tým: že jste obrovské bojovnice...

To je pravda, s holkama vycházíme výborně. Například s Lindou Záděrovou trénuju společně v Havířově, vidíme se prakticky denně a jezdíme spolu i do Brodu. S Táňou Kukuľkovou se zase znám odmalička, když jsme obrážely různé reprezentační akce. No a Aneta Širučková, to je taková naše máma. Stará se o nás, povzbuzuje, fandí. Ale dává nám i trenérské rady. Zkrátka nám to v týmu funguje, máme myslím dobře našlápnuto.

Uvedla jste, že trénujete v Havířově, znamená to, že na Vysočinu jezdíte pouze na utkání?

Dá se to tak říct, vždycky nejpozději den před zápasem. A když je to třeba jako teď play off, tak zůstávám i déle.

Pingpongový komplex v Havlíčkově Brodě nabízí dostatečné zázemí?

Je skvělé, máme tady všechno pohromadě, včetně ubytování a stravy. Nemusím vůbec nic řešit. Je to tady moc fajn, jsem v Brodě velmi spokojená.

Proč vlastně trávíte tolik času v Havířově? pokud se nepletu, pocházíte z Volar na Prachaticku, nebo ne?

Jasně, ale aktuálně studuji v Ostravě, navíc prezenční formou. Mám sice nějaké individuály, ale ty si převážně vybírám na reprezentační akce. No a do Havířova jezdím na trénink.

A můžete prozradit, co konkrétně studujete?

Pedagogiku, učitelství na prvním stupni základní školy.

Z vás tedy bude učitelka?

Někdy v budoucnu možná. Příští rok mě čekají státnice.

V jednom vašem profilu jsem se dočetla, že vaším sportovním vzorem je Petra Kvitová a oblíbeným sportovcem Novak Djokovič. Mám to brát tak, že u vás prostě vyhrává tenis v jakékoliv podobě?

Dá se to tak říct, já miluju všechny raketové sporty. Třeba teď mě moc baví padel (kombinace squashe a tenisu) a nebo pickleball (dva hráči nebo čtyři hráči při něm odpalují děrovaný, dutý plastový míček lopatkami přes 34 palců vysokou síť). Už jsem si ho i vyzkoušela, je to teď hrozně populární sport v Americe a začíná se rozšiřovat i v Evropě.

A co u nás tolik oblíbený fotbal nebo hokej?

Fotbal vůbec, ten vyloženě nesnáším, absolutně mě nebaví. Ale hokej jsem kvůli příteli ještě schopná sledovat. Každopádně mnohem víc mě baví míčové sporty.

Podle toho, co jste zatím říkala, se jedná spíš o míčkové sporty...

(usmívá se) Asi tak nějak. I když třeba volejbal se hraje s větší míčem a ten mě taky baví.

Když se ještě vrátím k oblíbenému tenisu, byla jste se někdy podívat na nějakém prestižním turnaji, abyste viděla opravdovou tenisovou špičku? Bohužel zatím ne. Jen v Praze, kde se v létě hraje Prague Open. Nedaleko jsem bydlela, tak jsem se šla taky podívat. Ale jinak třeba na Wimbledon nebo podobný turnaj jsem se zatím nedostala. Popravdě řečeno, ono taky není moc času, takže jsem ráda, že nějaký zápas občas vidím aspoň v televizi.

Pojďme se zase na chvilku zaměřit na vaše sportovní vystoupení. Balíte si na utkání nějakého maskota nebo talisman?

To úplně ne, já totiž nejsem na tyhle materiální věci, ale zase musím mít speciálně sčesané vlasy a perfektně uvázané tkaničky. Klidně si je vážu i víckrát, dokud nejsem spokojená s tím, jak vypadají. (směje se) Ale počkejte, vlastně mám nově i jednu materiální věc, kterou s sebou vozím.

Tak schválně, copak to je?

Máme v Havířově trenéra Číňana, se kterým trénuju opravdu hodně, a on mi někdy před začátkem play off dal míček s pandou. Ten teď vozím v pouzdru u pálky pro štěstí.

A zdá se, že zatím funguje. Možná budete moci pandu v pátek v Hodoníně vyndat...

No to právě ne, pokud vyhrajeme, zůstane už míček s pandou v pouzdru napořád, protože evidentně plní svůj účel. (směje se)