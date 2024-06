Po 14 letech oprav Brod otevřel Starou radnici, zachoval místnost s ohořelým stropem

Havlíčkobrodská Stará radnice je jedním z nejstarších a nejcennějších domů ve městě. Stojí na jižní straně Havlíčkova náměstí. Je zároveň největším domem, který vznikl po velkém požáru v roce 1662 spojením tří původních budov. Jeho průčelí zaujme vyobrazením slunce a kostlivcem Hnátem.

Historickou stavbu nechávalo vedení města obnovit postupně. Práce se odehrávaly ve všech jejích částech, od sklepů až po půdu, od roku 2011. „Museli jsme je rozdělit na čtyři etapy, jak nám finanční možnosti dovolovaly. Celková prostavěná suma, která činí více než sto milionů korun, je na Brod ohromná,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek.

Na závěrečné etapě se pracovalo poslední dva roky. Muselo se s ní počkat, než se odstěhuje Krajská knihovna Vysočiny. Právě prostor, které po desítky let obývala, se adaptace týkala. Tato etapa rekonstrukce vyšla na 36 milionů korun.

„V průběhu staletí byly stavební úpravy Staré radnice dělané s citem, s akcentem na historickou podstatu objektu. Všechny jednotlivé vrstvy k sobě navzájem přilnuly, rozumí si. To nebývá obvyklé. Na to jsme chtěli navázat a stejně citlivě přidat vrstvu modernější,“ popisoval Honzárek.

Ponechány byly stropy ohořelé v roce 1662

Upraven a prosvětlen byl už vestibul budovy. Z něho se návštěvník dostane do nově upraveného informačního centra. To se do budovy přestěhovalo z jiného domu na náměstí. Turistům se v něm hned u třech pultů dostane podrobných informací o městě.

Z něho lze zamířit do chodby, která je pracovně nazývaná galerie. Jedná se o někdejší průjezd. „Chodba spojovala náměstí s prostorem dvora. Terén tu velmi výrazně klesal, bylo potřeba ho srovnat,“ líčil architekt Aleš Burian, který novou podobu budovy navrhoval.

„Chtěli bychom v této místnosti dát prostor především místním spolkům pro jejich výstavy a prezentace. Ale také se nebráníme, aby tu čas od času byla nějaká větší výstava,“ vzkázal starosta města Zbyněk Stejskal. K tomuto účelu zde bylo instalováno speciální galerijní osvětlení.

Zajímavostí této i vedlejší větší místnosti s expozicí o historii města je klenbový strop. Na něm byly při rekonstrukci objeveny výrazné stopy po požáru z roku 1662. Architekt a vedení města se ho za souhlasu památkářů rozhodli zachovat v takové „očouzené“ podobě. „Dodává to atmosféru středověku. Strop je napenetrován a zafixován,“ řekl Honzárek.

Model města doplnila projekce budov

Dominantou expozice je přestěhovaný několikametrový model centra města, jak vypadalo v polovině minulého století. Ten před pár lety vytvořili studenti střední stavební školy. Nově je doplněn o moderní technologie.

„Zdokonalili jsme ho o diaprojektor, který při výběru jednotlivých budov tuto stavbu nasvítí. Zároveň na plátně za modelem promítne její aktuální podobu,“ popsal Stejskal. Interaktivních prvků je v expozici víc, například holografické projekce archeologických nálezů.

V patře, kam nově vede i výtah, se nachází dva nové sály. Menší, nazývaný Dobrovského, bude sloužit ke schůzím spolků a organizací.

Za ním se nachází kancelář správce Staré radnice. V ní nechalo město restaurovat unikátní původní šablonkovitou výmalbu. Ta se zachovala pod vrstvami novějších barev zhruba na jednom metru čtverečním.

Objev trámů originálně změnil projekt

Větší Havlíčkův sál otočený do náměstí a vyvedený do cihlově červené bude sloužit k reprezentativním účelům. „Dokonce si ho k výjezdnímu zasedání ihned vybrala Vláda České republiky. Budeme ji hostit 19. června,“ oznámil Stejskal.

Tento sál zaujme netradičně řešeným stropem. Dle projektu měl být původně zvednut, jenže po sundání desítky let starých podhledů se objevily původní masívní a částečně zdobené dvanáctimetrové trámy ze 17. století. A ty se prostě musely zachovat.

„Nakonec to architekt vymyslel tak, že se trámy ponechaly a akustický podhled jsme dali až nad ně. Je to chytré a originální řešení,“ prozradil místostarosta.

Čtvrteční otevření Staré radnice bylo první možností, kdy se do opravených prostor mohli lidé podívat. Využil toho mimo jiné i ministr kultury Martin Baxa. Havlíčkobrodskou Starou radnici totiž nedávno vláda prohlásila národní kulturní památkou. Oficiálně se jí budova stane od 1. července. Pro veřejnost začnou veškeré vnitřní prostory včetně informačního centra běžně fungovat od pondělí 17. června.