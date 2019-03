Ostravská stolní tenistka Kubátová má Cenu fair play

Jenže Kubátová to odmítla. „Míček štrejchnul o stůl, hrajeme dál,“ oznámila překvapené protivnici, která jí už podávala ruku. Čtvrtý set ztratila 12:14, ale pátý vyhrála a tím i celé utkání.

Hana Kubátová při víkendovém vyhlašování nejlepších českých stolních tenistů dostala od komise rozhodčích České asociace stolního tenisu Cenu fair play.

„Doufám, že by to udělala každá,“ řekla Hana Kubátová, která se takto nezachovala poprvé. „Ale to, že jsem tu cenu dostala, je hlavně zásluha mých spoluhráček, s nimiž jsme to rozebíraly na večeři a které navrhly moje ocenění.“

Smysl pro fair play má Kubátová v sobě. „Extraligu hrajeme pořád dokola mezi sebou, všechny se známe. Bylo by mi hloupé něco nepřiznat, když vím, že brzy budu se stejnou soupeřkou hrát znova,“ podotkla. „Navíc mezi diváky seděl Luboš Pěnkava, který mě vedl v mládeži. Nemohla bych se mu podívat do očí, i když tu teč údajně nikdo neviděl.“

Gesta své hráčky si cení i někdejší reprezentantka Marie Hrachová, trenérka CDU Ostrava. „Hanka je férová, přiznává sporné míče. A to je radost,“ řekla Hrachová, která rovněž během své kariéry dostala řadu cen fair play. „Jsem moc ráda, že máme takovou hráčku v družstvu. Nehledě na to, že patří i výsledkově mezi nejúspěšnější hráčky extraligy. V Česku je do pátého místa.“