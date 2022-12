Sport 2023: sedm týdnů s MS v ragby i světové poháry na českém sněhu

První zápas je na programu 8. září, dva nejlepší týmy se ve finále utkají o sedm týdnu později: 28. října. Globální sportovní událostí roku bude mistrovství světa v ragby, které hostí devět francouzských stadionů.

Ragbisté na svůj šampionát čekají čtyři roky, přesně, jak velí tradice. Naopak atleti budou mít mistrovství světa už po roce, vzhledem k předchozím odkladům v době covidu. Šampioni z Eugene 2022 budou své tituly obhajovat v Budapešti.

Český sportovní fanoušek bude hledět do lotyšské Rigy a finského Tampere, kde bude probíhat hokejové mistrovství světa. Svěřenci trenéra Jalonena zahájí cestu za bronzovou obhajobou v Rize, kde se utkají se Slovenskem, Kazachstánem, Lotyšskem, Slovinskem, Norskem, Švýcarskem a Kanadou.

Bronz hodlají obhajovat také české hokejistky. Šampionát budou mít v Kanadě, ale termín ani přesná dějiště zatím neznáme.

Fotbalisté budou od března do listopadu bojovat v kvalifikaci o Euro 2024. V boji o dvě postupová místa je čekají Polsko, Albánie, Faerské ostrovy a Moldavsko. Začínají 24. března v pražském Edenu proti Polsku.

Na stejném stadionu se v červnu odehraje finále fotbalové Konferenční ligy.

V zimě se na českém sněhu uskuteční dva prestižní podniky světových pohárů. Ve Špindlerově Mlýně pojedou slalom a obří slalom elitní světové lyžařky, Nové Město na Moravě hostí nejlepší biatlonisty. Česko přivítá také SP na horských kolech, ve sportovním lezení, vodním slalomu a v triatlonu nebo atletické ME v chůzi družstev.

I Leden

26. 12. - 5. 1. MS hokejistů do 20 let, Halifax a Moncton (Kanada), český tým hraje v Halifaxu s Kanadou, Švédskem, Německem a Rakouskem)

31. 12. - 15. 1. Rallye Dakar, Saúdská Arábie

6. - 8. 1. ME v rychlobruslení, Hamar (Norsko)

10. - 29. 1. MS házenkářů, Polsko a Švédsko

12. - 22. 1. Zimní univerziáda, Lake Placid

13. 1. - 4. 2. Fotbalové mistrovství Afriky, Alžírsko

16. - 29. 1. Tenisové Australian Open, Melbourne

23. - 29. 1. ME v krasobruslení, Espoo (Finsko)

28. - 29. 1. Závod SP v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně (slalom a obří slalom, ženy)

II Únor

4. - 5. 2. MS v cyklokrosu, Hoogerheide (Nizozemsko)

6. - 19. 2. MS v alpském lyžování, Courchevel a Méribel

8. - 19. 2. MS v biatlonu, Oberhof

9. - 12. 2. Švédské hokejové hry, Malmö

19. 2. - 5. 3. MS ve freestyle lyžování a snowboardingu, Bakuriani (Gruzie)

21. 2. - 5. 3. MS v klasickém lyžování, Planica (Slovinsko)

III Březen

2. - 5. 3. Halové ME v atletice, Istanbul

2. - 5. 3. MS v rychlobruslení na jednotlivých tratích, Heerenveen

2. - 5. 3. Závod SP v biatlonu v Novém Městě n. M.

3. - 5. 3. Portugalsko - Česko, kvalifikace tenisového Davis Cupu

5. 3. Zahajovací závod MS formule 1, Bahrajn

20. - 26. 3. MS v krasobruslení, Saitama (Japonsko)

24. 3. Česko - Polsko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024 v Praze-Edenu

27. 3. Moldavsko - Česko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

IV Duben

14. - 15. 4. Ukrajina - Česko, kvalifikace B. J. King Cupu tenistek

27. - 30. 4. Czech Hockey Games

V Květen

7. - 14. 5. MS v judu, Dauhá

12. - 28. 5. MS v hokeji, Riga a Tampere

12. - 14. 5. Závod SP horských kol v Novém Městě na Moravě

20. 5. - 11. 6. MS fotbalistů do 20 let, Indonésie

21. 5. ME v chůzi družstev, Poděbrady

28. 5. - 10. 6. Tenisové Roland Garros, Paříž

6. - 28. 5. Cyklistické Giro d´Italia

31. 5. Finále fotbalové Evropské ligy, Budapešť

VI Červen

2. - 4. 6. Závod SP ve sportovním lezení v Praze

7. 6. Finále fotbalové Konferenční ligy, Praha-Eden

9. - 11. 6. Závod SP ve vodním slalomu v Praze

10. 6. Finále fotbalové Ligy mistrů, Istanbul

15. - 25. 6. EuroBasket ženy, Tel Aviv a Lublaň

16. 6. - 16. 7. Fotbalové mistrovství Asie (Katar)

17. 6. Faerské ostrovy - Česko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

21. 6. - 2. 7. Evropské hry, Krakov. Soutěže ve 26 sportovních odvětvích včetně atletiky, juda, sportovního lezectví či letních skoků na lyžích

21. 6. - 8. 7. ME fotbalistů do 21 let, Rumunsko a Gruzie. Český tým hraje ve skupině C v Batumi a Kutaisi v Gruzii s Anglií, Německem a Izraelem

27. 6. Zlatá tretra v Ostravě

VII Červenec

1. - 21. 7. Cyklistická Tour de France

3. - 16. 7. Tenisový Wimbledon

14. - 30. 7. MS v plaveckých sportech, Fukuoka (Jap.)

20. 7. - 20. 8. MS fotbalistek, Austrálie a Nový Zéland

VIII Srpen

1. - 12. 8. MS ve sportovním lezení, Bern

19. - 27. 8. MS v atletice, Budapešť

23. - 27. 8. MS v rychlostní kanoistice, Augsburg

25. 8. - 10. 9. MS basketbalistů, Filipíny, Japonsko a Indonésie

26. 8. - 17. 9. Cyklistická Vuelta

28. 8. - 10. 9. Tenisové US Open, New York

IX Září

7. 9. Česko - Albánie (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

8. 9. - 28. 10. MS v ragby, Francie

9. - 10. 9. Závod SP v triatlonu v K. Varech

19. - 21. 9. Úvodní zápasy skupinové fáze Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy

19. - 24. 9. MS ve vodním slalomu, Lee Valley (Brit.)

X Říjen

12. 10. Albánie - Česko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

15. 10. Česko - Faerské ostrovy (18:00), kvalifikace ME fotbalistů 2024

30. 10. - 5. 11. Tenisový WTA Finals

XI Listopad

3. - 5. 11. ME v judu, Montpellier

6. - 12. 11. Finálový turnaj B. J. Cupu tenistek

13. - 20. 11. Tenisový ATP Finals, Turín

17. 11. Polsko - Česko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

20. 11. Česko - Moldavsko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

20. - 26. 11. finálový turnaj Davisova poháru

26. 11. Závěrečný závod MS formule 1, Abú Zabí

30. 11. - 17. 12. MS házenkářek, Dánsko, Norsko a Švédsko

XII Prosinec

2. - 10. 12. MS florbalistek, Singapur

26. 12. - 5. 1. 2024 MS hokejistů do 20 let, Göteborg

Pozn.: Termínová listina bude průběžně doplňována a zpřesňována