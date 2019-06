ONLINE: Další výzva pro softbalisty. Na domácím MS hrají s Filipínami

České softbalisty čeká na domácím mistrovství světa další duel základní skupiny - od 19.30 hodin hrají v Havlíčkově Brodě s Filipínami. Aby mohli pomýšlet na postup do play off, měli by všechny zbývající zápasy vyhrát. Sledujte podrobnou online reportáž.

. Česko - Filipíny Sledujte od 19.30 podrobnou online reportáž.