České trápení na pálce? Zlomí se to a budou i homeruny, věří Svoboda

„Vykoukali jsme si nadhazovače,“ popisoval Svoboda, po jehož akci Češi snížili na 3:4. „Předtím jsem nebyl schopný trefit nižší balony, byl jsem vždy pomalejší, tak jsem se trochu v boxu posunul, přišlápl jsem si a trefil jsem to.“

Na jeho úspěch však domácí softbalisté nenavázali.

Jihoameričané se nenechali rozhodit, ještě v dohrávce směny získali dva body. A svůj náskok si pátý tým světového žebříčku udržel až do konce.

„Doufal jsem, že nás to nakopne, sice se to povedlo, ale bohužel jsme pak odpalovali na polaře. Kdyby to šlo do děr, bylo by víc met, víc bodů. A vypadalo by to trochu jinak,“ řekl.

Bylo to také tím, že Argentinci následně nadhazovače vyměnili?

Správně ho vystřídali. Šel dolů v době, kdy jsme ho začali pálit. Udělali ten krok pro nás brzy a my jsme stačili dát jenom tři body.

Jací byli jejich nadhazovači?

Umějí hodit jednou rychlý balon, vzápětí pomalý. Mixují to, mají spoustu druhů nadhozů, takže je to docela těžké trefit, není to taková sranda.

Jak jste se na ně připravovali?

Známe je dobře. Máme skauting, koukáme na videa, snažíme se najít nějaké jejich chyby, kterými by mohli prozradit, jaký typ nadhozu hodí. Dělali jsme, co se dalo, některé nadhozy nám vyšly, některé ne.

Jak zápas hodnotil trenér Tomáš Kusý? „Zaskočili nás hned na začátku, naštěstí jsme dokázali odpovědět, ale pak nám hned zase utekli. Škoda, dnes jsme odehráli dobrý zápas, je to pro nás těžký soupeř. Měli jsme šanci i vyhrát, mrzí nás, že se nám nepovedl ještě nějaký odpal. Argentina šla psychicky dolů a kdyby hned nedokázala bodovat, tak si myslím, že bychom vyhráli.“

V zápase opět panovala skvělá atmosféra. Na druhou stranu, nesvazuje vás, že hrajete před tolika diváky?

Atmosféra byla skvělá. Ale mám trochu pocit, že nás začátky zápasu trochu svazují, že jsme takoví napjatí, nejsme moc uvolnění. Ale dokázali jsme se přes to přehoupnout a od druhé směny to bylo už jen lepší.

Kromě páté směny se vám na pálce nedařilo, co budete muset změnit do dalších zápasů?

Musíme víc švihat, jsme z extraligy zvyklí, že nám nadhozy létají více do strikezony. Tady nám to všechno létá na hranu. Věřím ale tomu, že se to zlomí, a doufám, že i nějaký homerun bude.

Program a výsledky MS v softbalu v Česku

Pro postup ze skupiny byste měli zbývající tři utkání zvládnout. Proti vám se postaví Filipíny, Botswana a Kuba. Co víte o soupeřích?

Filipíny by neměly být tak silný soupeř, nicméně je tam Botswana, která má jednoho skvělého nadhazovače, který hází přes 130 kilometrů v hodině. Na minulém mistrovství světa nám dělal problémy, takže teď se z toho musíme ponaučit. Víme, co hází, takže to musíme přetavit v náš prospěch.

A v posledním zápase Kuba, jež je poměrně překvapivě na děleném druhém místě skupiny.

Dost překvapila, vzhledem k tomu, že ji nikdo nezná. Hrají velmi dobře, budeme muset být velmi pečliví a přepálit je.