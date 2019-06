Šance na postup stále je. Musí nám ale vyjít všechno, ví kouč softbalistů

Odstartovali skvěle, hned v úvodní směně po dalekém odpalu Mikuláše Klase dvakrát bodovali, lepší start na turnaji zaznamenali jen proti Japonsku.

Jenže podobně jako proti asijskému soupeři se i tentokrát proti nově příchozímu nadhazovači Mogalemu nedokázali více prosadit.

„Byl strůjcem jejich úspěchu,“ prohlásil trenér Tomáš Kusý. „Už jsme proti němu hráli na minulém mistrovství světa. A on nás zase úplně vynuloval,“ smutnil Holobrádek.

Postupový klíč Výhra nad Kubou: Čeští hráči postupují do čtvrtfinále MS bez ohledu na zápasy Mexika a Botswany, pokud by totiž došlo na minitabulku týmů se stejnými výsledky, vzešli by z ní nejlépe.

Čeští hráči postupují do čtvrtfinále MS bez ohledu na zápasy Mexika a Botswany, pokud by totiž došlo na minitabulku týmů se stejnými výsledky, vzešli by z ní nejlépe. Prohra s Kubou: Čeští hráči si zahrají jen o konečné umístění za elitní osmičkou.

Čeští hráči si zahrají jen o konečné umístění za elitní osmičkou. ONLINE: Podrobnou reportáž z klíčového utkání sledujte ve čtvrtek od 19:30.

Přitom se na něj hráči chystali. „Věděli jsme, že devadesát procent budou stoupavé nadhozy a že tomu musíme uzpůsobit švih. Měli jsme se s tím vyrovnat daleko lépe,“ řekl český nadhazovač.

Šanci na zvrat ale Češi měli. V poslední směně obsadili první i druhou metu. „Potřebovali jsme jeden úder, jenže ten nepřišel,“ hlesl kouč.

Navzdory prohře stále mohou pomýšlet na čtvrtfinále, musí však vyhrát čtvrteční večerní duel nad Kubou (online 19:30). Pokud se tak stane, postupují bez ohledu na výsledky Mexika i Botswany.

Jenže porazit podle světového žebříčku o 17 míst níže postaveného soupeře nebude tak jednoduché.

Karibský ostrovní stát totiž na turnaji překvapuje skvělými výkony. Jasně porazil Filipíny, Botswanu i Mexiko, jen těsně podlehl obhájcům titulu z Nového Zélandu.

„Budou nebezpeční na pálce, dobří jsou i v poli, slabinu ale mohou mít na nadhozu,“ ví Klas. „Kuba tady hraje hodně slušně, hodně se tím baví, jsou uvolnění,“ vyjmenovává Kusý.

„Bude rozhodovat komplexní výkon, musíme zahrát dobře v poli, musíme pálit. Jestli nám z toho jedna věc nevyjde, tak to nedopadne. Budeme muset zvládnout všechno,“ myslí si trenér.

A když se to českému týmu přece jen nepovede?

„Pokud prohrajeme, tak budeme výsledkově na dně, bude to špatné a všichni budou říkat, jak je to na prd. Ale na druhou stranu jsme tady hráli se světovými velmocemi super softbal a o tom by měl být sport, ne jenom o výsledcích,“ prohlásil kouč.