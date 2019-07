Nadhazovačka Pecková, trumf pro kvalifikaci do Tokia. Na ME ji šetřili

Nedávno skončené mistrovství Evropy v softbale žen v Ostravě bylo hodně specifické. Kvůli nominaci na turnaj, kde se bude bojovat o postup na hry v Tokiu v roce 2020, se změnilo na velkou taktickou hru.

Nejsilnější týmy měly hlavní cíl vybojovat co nejdříve účast v olympijské kvalifikaci. Do ní šlo jen šest nejlepších z 23 týmů. A český trenérský tým podle toho skládal sestavu.

Z 12 odehraných zápasů zasáhla Veronika Pecková pouze do tří. Bylo to z důvodu, aby soupeřkám nedala moc šancí analyzovat její aktuální styl a formu. Tým na ni bude spoléhat za dva týdny, kdy se v Nizozemsku koná závěrečný turnaj o postup na olympiádu. I proto skončily Češky v Ostravě na čtvrtém místě.

„Je pravda, že na mistrovství jsme přijely hlavně s cílem postoupit do Holandska. V tomhle směru bereme turnaj jako úspěšný. Bylo by samozřejmě hezké mít i medaili, ale nebereme to nějak špatně,“ uvedla Pecková po domácím mistrovství.

Hlavní hvězda ledenických Žraloků, za které nastupuje v extralize a družstvu pomohla k premiérovému titulu, přijala na domácím mistrovství jinou roli bez problému.

„Před turnajem jsme si společně s trenéry sedli a řešili strategii a plány. Výsledek byl, že Evropu bereme jako rozehrání na kvalifikaci. Nebylo to ale tak, že bych neměla hrát vůbec. Řekli jsme si, že do některých zápasů nastoupím a házet budu. A pak dál se uvidí, jak k tomu přistoupí ostatní týmy a jaký bude vývoj turnaje. Bylo to něco jiného. Jsem zvyklá hrát. Snažila jsem se být ale týmu prospěšná jinak. Třeba jsem pomáhala trenérům při zápasech,“ vysvětlila Pecková.

Jistotu nejlepší šestky tým vybojoval po nadstavbové výhře nad Irskem 4:3. Po tomto zápase už Pecková do hry nezasáhla, i když připravená byla. S trenéry měla domluvu, za jakých okolností do hry naskočí. Česko by muselo být v zápasech o medaile ve vedení. „Pak bych šla házet třeba na poslední dvě nebo tři směny, abych to zavřela. Ale to se nestalo,“ konstatovala.

Na olympiádu postoupí jen jeden tým

V Nizozemsku se postaví na hřiště proti nejlepším evropským týmům, které doplní dva africké celky. Účast v závěrečné kvalifikaci si vybojovaly kromě Česka ještě hráčky Itálie, Francie, Španělska, Velké Británie a Nizozemska. Z Afriky přiletí Botswana a Jihoafrická republika.

Češky si v Ostravě poradily se Španělskem (10:3) i Francií (9:0) a věří, že tyhle týmy dokážou znovu porazit. Pozor si musí dát na nejlepší trojku z mistrovství. S Itálií prohrály vysoko 0:10, s Nizozemskem 2:6 a s Velkou Británií ve skupině 0:2 a v zápase o bronz 1:5.

„Kvalifikace bude samozřejmě jiná. Ale víme, co na jaký tým platí. Věříme si i na kvalitní nadhazovačky,“ míní Pecková. „V Ostravě nám daly Italky homeruny, pak se skóre 10:0 tvoří snadněji,“ prohlásila.

Větší otazník visí nad africkými týmy. Pecková přiznává, že je zmapované nemají. „Hrají jen svoji ligu a kromě mistrovství světa je nemáme šanci vidět. Značnou roli budou hrát také nervy a tlak,“ řekla.

Favoritem kvalifikace bude Itálie, která ve finále mistrovství Evropy porazila Nizozemsko 3:2. Hrát se bude ve dvou skupinách po čtyřech týmech a do nadstavbové části postoupí nejlepší dva z každé skupiny. Ze čtyř celků pak jen ten nejlepší postoupí do Tokia.

Česko nepatří mezi favority, ale bez šance také není. „O postup se ale popereme. Budeme bojovat,“ dodala odhodlaně Pecková. Závěrečnou přípravu stráví reprezentace v domácích podmínkách a na turnaj vyrazí pár dní před začátkem.

V kvalifikaci nebude prostor na zaváhání. Až vyběhne český tým poprvé na hřiště, měla by u toho být i odpočatá česká nadhazovačka číslo jedna. Povede se trenérům taktický tah a překvapí Pecková silné soupeřky? Uvidí se za dva týdny. Kvalifikace startuje 23. července.