Tahák na potítku. Českým softbalistkám pomáhá tajná zbraň

„Na potítku je 180 kombinací, některé se opakují. Každá nadhazovačka má udělanou na míru svoji kartičku, aby to nešlo rozkódovat. Jsou na ní informace, jaký typ nadhozu házet na soupeřky,“ líčí kouč české reprezentace Vojtěch Albrecht.

„O tom, jaký typ nadhozu hodit, rozhoduji já pomocí signálu. Catcher a nadhazovačka mají možnost to odmítnout, ale většinou to akceptují. Trenér tak zásadním způsobem ovlivňuje hru. Musím mít ale k tomu nadhazovače, který to přesně plní a dokáže dát přesný nadhoz,“ řekl.

Aby Češky mohly tahák používat, musel realizační tým nasbírat obrovské množství dat, které pak zpracoval unikátní software. Čeští skauti detailně sledují deset elitních nadhazovaček, například z Itálie, Nizozemska, Řecka nebo Velké Británie, pod drobnohledem jsou i výkony více než stovky pálkařek.

„Viděli jsme u každé softbalistky 400 nadhozů, dohromady celkem čtyři tisíce,“ prozrazuje Albrecht. „A sběr dat trvá, množství informací roste. Jen je potřeba je využít,“ doplňuje kouč.

České hráčky tak dopředu tuší, jak se soupeřky na hřišti v daný moment zachovají. „Víme třeba na šedesát procent, že nadhazovačka z Nizozemska hází za plného stavu klesavý nadhoz, pro příklad. A taky sledujeme, jak soupeř hraje v obraně. Když bude vyrovnaný stav, zda hrají ulívky. Hlavním cílem je nasbírat data na mistrovství Evropy, a pak je použít v kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu,“ nastiňuje Albrecht české plány.

Ženský softbalový výběr totiž usiluje nejen o medaili z evropského šampionátu, ale sní o účasti na olympiádě v Tokiu 2020. Tam postoupí pouze vítěz kvalifikace, kde se střetne šest nejlepších celků evropského šampionátu doplněných o dvě družstva z Afriky. Olympijská kvalifikace se hraje za čtrnáct dní v nizozemském Utrechtu.