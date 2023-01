Skeletonistka Fernstädtová skončila ve Winterbergu až patnáctá

Seriál se vrátil do Evropy po úvodních třech závodech v zámoří, kde Fernstädtová vstoupila do sezony čtvrtým místem v kanadském Whistleru. V prosincových závodech ve USA obsadila v Park City 11. místo a v Lake Placid desáté. Na německé dráze patřila k nejpomalejším na startu a už po první jízdě byla mezi 21 závodnicemi patnáctá. Zrychlení ve druhém kole znamenalo čtrnáctý čas, ale na posun pořadím to nestačilo.

„Špatné to nebylo, měla jsem docela dobré jízdy. Nějaké malé chybičky, nic velkého, takže škoda, že to nevyšlo. Mohlo to být noži, starty, počasí blbé... těším se na Altenberg,“ řekla Fernstädtová v nahrávce pro média. Přiznala, že měla před závodem problémy s cukrovkou, kterou jí lékaři diagnostikovali v minulém roce. „Trochu mě rozhodila noc, ale nechci se na to vymluvit,“ prohlásila.

Bronzová olympijská medailistka Bosová byla v každé jízdě druhá nejrychlejší, ale vítězka prvního kola Mirela Rahnevová z Kanady zajela na druhý pokus až pátý čas a v součtu jí chybělo šest setin ke zopakování triumfu z Park City. Třetí skončila domácí olympijská vítězka Hannah Neiseová před krajankou a vedoucí ženou SP Tinou Hermannovou.

Páté místo obsadila při debutu v sezoně Rakušanka Janine Flocková. Obhájkyně celkového druhého místa v SP startovala čtyři měsíce po operaci ploténky. O čtyři setiny sekundy uhájila pozici před domácí juniorskou vicemistryní světa Susanne Kreherovou, která nejrychlejším časem druhého kola poskočila na šesté místo až z třinácté pozice.

Závod mužů vyhrál na domácí trati olympijský vítěz Christopher Grotheer a po druhém vítězství v sezoně vede celkové pořadí.