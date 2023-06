Šermíř Choupenitch páté místo neobhájil, na ME skončil dvacátý

Devětadvacetiletý Choupenitch zvládl skupinovou fázi s bilancí pěti výher a jedné porážky. V prvním kole vyřazovací části porazil brněnský rodák 15:10 Portugalce Luise Maceda, následně ale prohrál posledním zásahem 11:12 s bývalým individuálním mistrem světa i Evropy Alessiem Foconim z Itálie.

Další český fleretista Marek Totušek skončil po vyřazení v prvním kole čtyřiatřicátý, Jan Krejčík nepostoupil ze skupiny. Zlato získal Ital Filippo Machi.

V Plovdivu se vedle evropských titulů bojovalo o body do olympijské kvalifikace. Uspořádání šampionátu nařídila na poslední chvíli evropské asociaci mezinárodní federace, aby se ho mohli zúčastnit šermíři Ruska a Běloruska. Ti totiž nesmějí na Evropské hry do Polska, kde se měly rozdávat body do individuálního žebříčku původně. V Polsku bude turnaj jednotlivců i týmů, kvalifikační body ale budou dostávat jen družstva.