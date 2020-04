Kordista Rubeš o pandemii: Buďme silní, chytří a určitě vyhrajeme

„Předpokládám, že bude ukončena jako u ostatních sportů. Což si myslím, že bude v dosavadním stavu nejlepší možnost. Sport je pro mě hodně, ale musí jít teď stranou, naprosto nejdůležitější je zdraví,“ míní Martin Rubeš.

Podle něj je současný stav velmi zvláštní. „Už jsem si zažil pár dlouhých pauz zapříčiněných zraněním, ale toto je úplně jiné. Jako sportovec jsem zvyklý trénovat každý den a cestovat po celém světě,“ říká Rubeš. Jedinou jeho možností je snažit se udržet co nejvíce fit.

„Máme doma rotoped, který mamka dostala od Ježíška asi před sedmi roky a od té doby na něm seděla tak desetkrát. Tudíž je jako nový a můžu jezdit o sto šest. Taky máme takovou lehkou „posilovnu“ doma, je to normální pokoj, ale jsou tam činky, bosa a tak. Takže mám v rámci možností parádní prostředí na udržení se v kondici,“ popisuje mladý šermířský reprezentant.

Jako sportovec Victorie má povinnost psát si tréninkový deník, který kontrolují trenéři, jimiž jsou jeho otec a trenér áčka Jirka Beran. „Ale samozřejmě jde o moje tělo a moji přípravu. Nedělám to pro ně, ale pro sebe. Chci se vrátit na planše buď ve stejné, nebo dokonce ještě v lepší formě, až tenhle virus zmizí,“ prozrazuje Martin Rubeš.

Taky si pak samozřejmě rád „odfrkne“, a to buď kouká s přítelkyní na filmy nebo hraje. „Teď poslední dobou s kluky paříme jednu online hru a jsme v tom hodně nebezpeční.“

Martin Rubeš dokázal na konci loňské sezony jako první Čech v historii získat medaili, a to dokonce zlatou na Letní světové Univerziádě v Neapoli v šermu. Tak se dalo čekat, že nadcházející měsíce budou těžké. „Konec sezony je vždy nejtěžší a byl i dost dlouhý, takže nebyla pak moc velká pauza na odfrknutí. Sice jsem stihl dovolenou v Řecku, ale jakmile jsem se vrátil, hned jsem skočil do „suché“ přípravy,“ vzpomíná Rubeš.

Už vypozoroval, že má velmi silný podzim a konec roku. Teď byl pouze jeden Světový pohár, bývaly tři. Následně mívá slabší leden, únor a pak se to zase zvedá a na vrcholu sezony je zase zpět ve formě. Letos to bylo stejné, jen na podzim nebylo moc turnajů a teď jich je hrozně moc. Chybělo mnohokrát i štěstí, ale to je v životě sportovce normální, když se chvilku nedaří. „Letos to není ono, ale beru to tak, že doposud každá uplynulá sezóna byla lepší a lepší. Takže takováto sezona musela někdy přijít.“

Nejistota z dalšího vývoje je ovšem patrná, Rubeš myslí na budoucnost, ale aktuální je momentální situace ve společnosti.

„Teď je absolutně nejdůležitější, abychom se z toho společně dostali. Rád bych jen řekl, ať si lidi nemyslí, že to je nějaká dovolená, že mohou jezdit na kole, procházet se jakoby nic. Samozřejmě člověk musí někdy vypadnout, jinak by se zbláznil, ale s rozumem! Já osobně raději teď zůstanu nějaký čas doma, abych pak mohl zase dělat vše, co mě baví a co miluji. Rád bych poděkoval všem těm, kteří za nás nasazují vlastní zdraví a bojují za lepší zítřky. Jste borci! Buďme silní, chytří a určitě vyhrajeme. Zůstaňte v bezpečí,“ vzkazuje Martin Rubeš.