Šance pro vytrvalce, příští týden se poběží v Pardubicích druhá kvalifikace

Na jejím startu se sejde šest koní. Plnou polovinu poveze na západ Čech dostihová centrála Vocáskových z Němčic u Pardubic.



Asistent trenérky František Vocásek staví nejvýše třetího koně z loňského derby, čtyřletého Francimora. Nedělním startem se zřejmě rozloučí s kariérou rovinových dostihů a přejde do překážkového provozu. „Pracuje podle plánu. Po tomto dostihu přejde na skoky. Začne na proutěných překážkách, uvidíme, jak mu to půjde,“ říká o čtyřletém valachovi František Vocásek. Do hnědákova sedla se vyhoupne stájová jednička žokej Jaromír Šafář.

Kromě Francimora se v dostihu objeví také Francesca Bella, kterou povede Dana Bořánková. Ostatně i debutanta Bospora povede zástupkyně něžného pohlaví. Vocáskovi svěřili valacha, který v dostihu ještě nikdy nestartoval, Editě Vaníčkové. „Obě dívky u nás jezdí, koně znají dobře z práce, takže na nich pojedou i tento supervytrvalecký dostih,“ řekl Vocásek.

Zatímco Francesca Bella reprezentuje růžové barvy stáje Statek Blata Český ráj I a je letos v obou letošních startech neporažena, čtyřletého importovaného valacha z Britských ostrovů čeká debut.

„Bospor má ryze překážkový původ. Už v tréninku také skáče přes překážky. Ale hledali jsme mu vhodný dostih, než přejde na překážky, a toto se nám jevilo jako dobré řešení na seznámení s dostihovými drahami,“ míní Vocásek.

Jak se s dostihovým křtem popasuje, není jasné. Trenérský tým jej zakoupil jako tříletého, obsedlý je teprve několik měsíců, a tak se teprve ukáže, jaká kvalita v koni je.„Jsem na to zvědav. Francimor je třídový kůň, věřím mu, že by mohl udělat dobrý výsledek,“ doufá Vocásek.

Koně se vstříc sobotní ultravytrvalecké porci 3 200 metrů vydají v 15.30 hodin, prvních pět koní v cíli si mezi sebe rozdělí 100 tisíc korun.

Kromě zmiňovaných rovinových vytrvalců vezou Vocáskovi do Karlových Varů také rekonvalescenta Hasana, který se v dostihu představil naposledy v dubnu 2019. Tehdy skončil třetí, pak ho ale zabrzdily zdravotní problémy.

O den dříve se dostihy budou konat ve Slušovicích. Tam je na programu 8 dostihů.

Pro některé účastníky je tento moravský mítink vhodný k rozběhnutí před dalším víkendem, který je dostihově až přesycený. V pátek se na pardubickém závodišti budou konat rovinové dostihy, o den později se na start postaví další uchazeči o Velkou pardubickou.

Na programu je totiž druhá kvalifikace na tento nejtěžší kontinentální dostih. „Evžen půjde napravit dojem z prvního startu,“ řekla trenérka šestiletého hnědáka Štěpánka Myšková.

O den později zbystří zejména milovníci rovinových dostihů. V Praze Velké Chuchli se poběží České derby.