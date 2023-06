Organizátoři teplického šachového turnaje přijali Ukrajince až po výzvě od FIDE

„Záležitost v Teplicích je vyřešená. Organizátoři po varování od FIDE změnili svůj přístup,“ řekl dnes Reuters výkonný ředitel světové federace Emil Sutovsky. „Dali jsme velmi jasně najevo, že Ukrajinci nesmějí být diskriminováni. A byli pozváni,“ dodal izraelský velmistr.

Zakladatel a jeden z hlavních organizátorů teplického turnaje Pavel Kirs minulý týden pro šachový server NSS uvedl, že „turnaj je ochuzen i o velmistry z Ukrajiny, které, i když se sami přihlásili, nemůžeme z vážných důvodů, ač neradi, přijmout.“

Na Kirsova slova reagoval mimo jiné šachista Tadeáš Kriebel, jenž ho na facebooku vyzval, aby tyto důvody vysvětlil. „(Ukrajinský) Prezident (Volodymyr) Zelenskyj vydal nařízení, podle kterého muži v branném věku (18-60) nemohou vycestovat ze země. Zdůvodnil to velkými ztrátami na životech. Můj osobní názor je ten, že by ukrajinští muži v branném věku měli bojovat se zbraní v ruce na bojišti za svou zem a ne v klídku se dřevěnými figurkami v ruce na šachovnici za peníze,“ napsal Kirs do komentářů.

Podle Teplického deníku vzbudilo rozhodnutí pořadatelů v české i zahraniční šachové komunitě pozdvižení a minimálně jeden z účastníků oznámil, že se za těchto okolností turnaje nezúčastní. Po zásahu FIDE však nakonec ukrajinští šachisté v Teplicích startovat mohou, i když termín na registraci už vypršel. „Organizátoři slíbili, že napíšou ještě dnes hráčům, které odmítli,“ řekl výkonný ředitel FIDE Sutovsky.

Turnaj Teplice Open se bude konat 10. až 18. června a aktuálně má přihlášených 231 hráčů, z toho 21 velmistrů.