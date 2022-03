Sáblíková se rozhodla: Pokračuji v kariéře. Stále mohu bojovat s nejlepšími

Ještě v lednu si říkala: Mám tolik zdravotních potíží a komplikací při tréninku ještě zapotřebí?

A ještě po zisku bronzové medaile na hrách v Pekingu polemizovala: Chci dál podstupovat to obrovské nervové vypětí před každým velkým závodem?

„Hlavně ze začátku sezony jsem o možném ukončení kariéry hodně přemýšlela,“ přiznala. „Říkala jsem všem, že se chci rozhodnout sama. Nicméně ono to moc nejde, když okolí to vidí jinak než vy. Ze všech stran, i od zahraničních trenérů a závodnic, se ke mně dostávaly jednoznačné názory: Ještě to přece nemůžeš zabalit. I ty názory mě hodně ovlivnily.“

Netvrdí, že je odhodlána pokračovat až do dalších zimních her v Milánu 2026, i když by si to momentálně přála.

„Ale čtyři roky do další olympiády jsou dlouhá doba. Je mi 34 let. Budu to brát kousek po kousku, postupně, a nebudu plánovat moc dopředu.“

K pokračování kariéry ji nalomil nejen olympijský bronz z trati 5000 metrů, ale i vynikající výkony a skvělá atmosféra na tribunách při posledních dvou závodech sezony. V rámci mistrovství světa ve čtyřboji v Hamaru ovládla závod na 5000 metrů a jako jediná v sezoně porazila na dlouhých tratích Nizozemku Schoutenovou.

Následně dojela ve finále Světového poháru v Heerenveenu třetí na 3000 metrů, jen 34 setin za Schoutenovou a 13 tisícin za druhou Norkou Wiklundovou.

V Heerenveenu zároveň byla divákem při velkolepé rozlučce dvou rychlobruslařských legend Ireen Wüstové a Svena Kramera.

„Tehdy jsem si říkala, že loučení ještě není pro mě.“

Definitivně se rozhodla ve středu večer.

„Věděla jsem, že se mě na to budete ptát, tak jsem se musela rozhodnout,“ řekla s úsměvem na čtvrteční tiskové konferenci. „I když jsem byla nakloněná pokračování kariéry, tak jsem si to ve středu ještě chtěla probrat sama se sebou. Ale nadšení z posledních závodů mě utvrdilo v tom, že ještě na odchod z ledu nejsem připravená.“

Dál pod vedením kouče Nováka

Je jednadvacetinásobnou mistryní světa a trojnásobnou olympijskou vítězkou, z her má celkem osm medailí, což z ní činí nejúspěšnější českou zimní olympioničku v historii. V její galerii úspěchů se skví i třináct celkových prvenství ve Světovém poháru na dlouhých tratích a pět titulů mistryně Evropy ve čtyřboji.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková převzala bronzovou medaili za svůj výkon na pětikilometrové trati na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)

Na všechny úspěchy dosáhla s koučem Petrem Novákem. Ten by nyní mohl na svazu přijít o post i plat reprezentačního trenéra, Sáblíková je však přesvědčena, že dál bude bruslit pod jeho vedením.

„Petr mě provází celou kariéru, nemám důvod nic měnit, funguje nám to a tak by to mělo pokračovat i dál. Svého osobního trenéra si mohu zvolit, jakého chci.“

Do budoucna se chce poučit i ze zdravotních problémů, které měla v úvodu této zimy.

„Trochu jsem přes léto změnila trénink, ale zároveň jsem nejedla, jak jsem měla, a mé tělo se najednou zastavilo,“ vysvětlovala. „Musím si teď mnohem víc hlídat stravu a jíst víc cukrů, tedy těstovin a sacharidů. Kdybych své návyky v prosinci nezměnila, sezona by určitě nedopadla tak dobře, jak dopadla.“

Zároveň však ujišťuje: „Párky s hořčicí si ani teď neodpustím.“

Kolo? To se teprve uvidí

Jak to bude dál s případnou cyklistickou kariérou Sáblíkové, si ještě nechá projít hlavou. Loni vyhrála na kole dva závody Českého poháru, ale o nominaci na hry v Tokiu bojovat nechtěla.

„Vzhledem k tomu, že jsem se až včera rozhodla, jestli ano nebo ne v rychlobruslení, neměla jsem zatím čas o kole přemýšlet. To mě asi čeká až v následujících dnech,“ řekla.

Úplně nejdřív si dopřeje pár dnů bez tréninku.

„Budu si užívat, že nic nemusím. Ale když už jsem se rozhodla pokračovat, budu řešit i nějaké technické věci jako boty a brusle, protože skončila firma, na jejíž nožích jezdím. Takže si budu muset jinde obstarat novou sérii.“

Kvůli tomu se chystá opět do Nizozemska.

„S Ireen Wüstovou jsme si už psaly, že až tam budu, zajdeme na kafe.“

Bývalá rychlobruslařka se stále ještě aktivní.