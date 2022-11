Asi mi zakážou běhání. Sáblíková si zvyká na nové nože a vyráží na pouť do Itálie

Proč stále závodí?

Už nejméně třikrát konec kariéry zvažovala.

Po hrách v Pekingu 2022 opět.

Zvážila pro a proti a zvěstovala: Ještě nejsem připravena říci dost.

„Nelituju takového rozhodnutí,“ ujišťuje Martina Sáblíková i na prahu zimy. Že by už nemusela denně trénovat ani se trmácet ze štace na štaci? Jenže ona má vášeň ke sportu mocně zabudovanou ve své DNA.

„Stejně bych sedla na kolo a šla se proběhnout,“ prohodí. Tak co by dál nezávodila i na čas.

Ba co víc, chce vydržet až do zimních her v Miláně 2026. Pomyslně právě vstupuje na cestu vedoucí k její šesté olympiádě.

Motivačních příkladů, jak lze ve vytrvalostních odvětvích uspět i ve vyšším závodnickém věku, najde dost. Běžkyně na lyžích Marit Björgenová vybojovala olympijské zlato nedlouho před 38. narozeninami. Rychlobruslařská „Věc Makropulos“ Claudia Pechsteinová získala svoji poslední medaili z mistrovství světa dokonce ve 43 letech. Cyklistická superstar Jeannie Longová se stala světovou šampionkou v časovce ve dvaačtyřiceti.

A z pohledu českého sportu – byť nejde o vytrvalostní odvětví – můžeme připomenout letošní evropský bronz 41leté oštěpařky Barbory Špotákové.

Možná mi zakážou běhat

„Nadchla mě myšlenka, že jsem na olympiádách začínala v roce 2006 v italském Turíně a že bych mohla v Itálii i skončit,“ povídá Sáblíková. „ V hlavě ten cíl nosím a teď k němu musím krůček po krůčku dojít. Ale je čtyři roky vzdálený a já vím, jak dokážu být i nešikovná.“

SEDMÁ OLYMPIJSKÁ MEDAILE: Rychlobruslařka Martina Sáblíková s bronzem za svůj výkon na pětikilometrové trati na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)

Příkladem může být letošní letní zranění, které jí značně zkomplikovalo přípravu.

„Při běhu jsem zakopla, spadla na ostrý kámen a rozřízla si koleno. Zašili mi ho dvanácti stehy, nějaký čas jsem pomalu ani nemohla vyjít do schodů a na měsíc a půl jsem musela upravit trénink. Asi mi brzy zakážou běhání, už před třemi lety jsem si při něm zlomila malíček.“

Naopak někdejší chronické bolesti zad a vleklé trable se stehenním svalem jsou prozatím zapomenuty. „Zregenerovala jsem dobře,“ libuje si, přestože po olympijské zimě ani nebyla na klasické dovolené.

„V květnu jsem sice pobývala na Kanárech, ale abych se tam dva týdny válela na pláži, to pro mě není. Tak jsem jezdila na kole.“

Čísla Martiny Sáblíkové 5 olympiád zažila coby závodnice. Vybojovala na nich 3 zlata, 2 stříbra a 2 bronzy. 52 závodů SP během své kariéry vyhrála, nejvíce na trati 3000 metrů – 35. 2. místo za Nizozemkou Wüstovou drží v historickém pořadí medailistek MS.

Kdo by čekal, že velezkušenou Sáblíkovou na rychlobruslařské scéně už nic nepřekvapí, pletl by se. Po patnácti letech musela měnit výrobce nožů. Společnost Maple je přestala dělat už před třemi lety. Od té doby Sáblíková využívala zásoby nožů, které měla od firmy „na horší časy“, ale ty už došly. Před sezonou tudíž přešla na Vikingy.

„První dva týdny jsem na nich ohromně trpěla, vůbec mi to nešlo. Nečekala jsem, že přechod bude až tak drastický,“ přiznává.

Materiál každého výrobce se totiž na ledu chová odlišně.

„Dlouho jsme bojovali s tím, jak nové nože nastavit, posouvali je doleva doprava o milimetry. Jsou navíc o centimetr delší než můj minulý typ, zpočátku jsem na nich i zakopávala,“ popisovala. Kolegyně Nikola Zdráhalová si ji na tréninku dobírala: „Šlapeš v zatáčkách zelí.“

„Přitom já v zatáčkách vždycky naháněla čas,“ říkala Sáblíková.

Šetří se. Led je pomalejší

Když se s novými noži aspoň trochu sžila, musela přivykat i jiné kvalitě ledu. V důsledku energetické krize jej například v hale v Inzellu nechladí na běžných minus deset, ale pouze na minus sedm stupňů.

„Je pak pomalejší a rychleji rozježděný, dobré časy se na něm zajíždějí obtížněji.“

Ačkoliv ve svých očekáváních před nadcházející „volnější“ sezonou zůstává zdrženlivá, o dobrý čas se pokusí už v pátek při úvodní pohárové trojce ve Stavangeru. Kromě dlouhých tratí chce příležitostně nastupovat i na patnáctistovce a zatím zvažuje, zda absolvuje šampionáty ve víceboji. Zato na klání s hromadným startem se rozhodně nechystá.

„Já se dokážu na ledu zmasakrovat i sama, nemusí mi k tomu pomáhat další,“ směje se.