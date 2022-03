Sáblíková na patnáctistovce osmá. Před finále víceboje je na MS devátá

V sobotu skončila na pětistovce s časem 40,60 dvanáctá. Na trojce pak Martina Sáblíková zajela čtvrtý nejrychlejší čas, stejně jako na únorových olympijských hrách v Pekingu.

V poločase čtyřboje jí tak patřilo jedenácté místo.

„Odstup je tak velký, že na přední umístění ve čtyřboji myslet nemohu,“ tvrdila. „Ani na pětce se mi nemůže podařit ta celková ztráta dojet.“

I tak se odmítala vzdát, vždyť to ona nemá ve zvyku.

„Do druhého dne půjdu v Hamaru se stejnými ambicemi jako do celého mistrovství,“ plánovala. „To znamená užít si den s těmi lidmi kolem a nechat na dráze vše, co mám ještě v sobě. Z výsledku si těžkou hlavu dělat nebudu, i když mě samozřejmě každý dobrý výkon potěší.“

Nedělní závody zahájila ve čtvrté rozjížďce patnáctistovky.

V ní se představila spolu se svým velkým vzorem – už 50letou Claudií Pechsteinovou. A po opakovaném startu jí okamžitě ujela.

Třiačtyřicetiletá reprezentantka totiž jela skvěle, držela časy blízko 30 sekund a o čtyři sekundy si vylepšila letošní maximum na patnáctistovce.

Cíl protnula v čase 1:57,28, plácla si s koučem Petrem Novákem, zamávala fanouškům a objala veteránku Pechsteinovou.

Na co to bude stačit? To v tu chvíli nebylo vůbec jasné. Po Sáblíkové startovalo ještě pět párů rychlobruslařek.

Nakonec sedm z nich bylo rychlejších. Nejlépe se patnáctistovka povedla světové rekordmance v této disciplíně Miho Takagiové, která zajela skvělý čas 1:55,03. Japonka průběžně víceboj po třech disciplínách i vede.

Na výborné vytrvalkyně ale příliš velký náskok nemá.

Druhá Antoinette de Jongová ztrácí 2,45 sekundy, třetí královna her v Pekingu Irene Schoutenová 6:08 sekundy.

A Sáblíková? Ta je v tuto chvíli devátá. I tak na pětce – kde startuje 8 nejlepších závodnic – díky speciálnímu pravidlu Mezinárodní rychlobruslařské unie ale startovat bude.

Nahradí osmou Naděždu Morozovovou, která má osobní rekord na této trati skoro o půl minuty horší než česká reprezentantka a i na trojce byla skoro o 10 sekund pomalejší.

Sáblíková na Takagiovou ztrácí propastných 28 sekund, ale třeba na šestou Nizozemku Conijnovou je to jen deset sekund.