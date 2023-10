Kapitán francouzských ragbistů Dupont po zlomenině v obličeji už naplno trénuje

Kapitán francouzských ragbistů Antoine Dupont dostal dva a půl týdne poté, co utrpěl na mistrovství světa zlomeninu lícní kosti, od lékařů svolení ke kontaktnímu tréninku. Nejlepší světový hráč za rok 2021 tak má naději, že by mohl nastoupit do nedělního čtvrtfinále proti Jihoafrické republice na Stade de France. O jeho návratu do běžné přípravy dnes informovala francouzská federace.