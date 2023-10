Ragbisté Argentiny v přímém souboji o postup do čtvrtfinále MS porazili Japonce

Ragbisté Argentiny porazili v závěrečném duelu skupiny D v přímém souboji o postup do čtvrtfinále mistrovství světa Japonsko 39:27. Jihoameričané skončili v tabulce skupiny druzí za stoprocentně úspěšnou Anglií a v prvním kole play off se v sobotu utkají s Walesem, vítězem skupiny C.