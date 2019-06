Holčák po triumfu v Českém derby: Dalším cílem je Velká pardubická

Jeho otec František je se sedmi triumfy nejúspěšnějším trenérem Českého derby, jím připravovaní koně ovládli pětkrát Velkou pardubickou. Nikdy však neslavil vítězství ve dvou nejslavnějších domácích dostizích v jeden rok.



Letos se to může podařit jeho synovi Radkovi. Měsíc poté, co hnědák Hegnus vyhrál v květnu první kvalifikaci na Velkou pardubickou, opanoval ryzák Pacific Hill tuto sobotu 99. ročník Českého derby. Oba Radek Holčák chystá ve svém tréninkovém středisku ve Velkých Karlovicích.

„Je to úplně jednoduché. Trénujeme koně a děláme všechno pro to, abychom vyhrávali, takže pro mě je cíl vyhrát i Velkou pardubickou. Říkal jsem, že jedu vyhrát i derby,“ nezastírá Holčák, jehož Hegnus doběhl loni v Pardubicích druhý.

Čekal jste, že by se vám úvod sezony mohl tak podařit?

Je to skvělé. Máme ve stáji slušné koníky. Moc je nepřetěžujeme. Chystáme je na velké dostihy. Máme takovou strategii – co nejméně startů a co nejkvalitnější přípravu. Zatím se to vyplácí. Jsme nadšení. K výkonům je nutná dávka štěstí jako v každém sportu. Když vás začnou provázet zranění nebo karamboly z dostihů, výsledný efekt není takový. Smůla se nám zatím vyhýbá, takže můžeme na dráze stoprocentně zúročovat formu koní.

České derby jste vyhrál podruhé. To nezevšední, že?

I kdybychom vyhráli derby každý rok, tak se to neomrzí. České derby je Olymp. Je to nejvíce, co může u nás kůň ve tříletém období na rovině vyhrát. Je to mistrovský titul.

V roce 2014 vyhrál Cheeky Chappie po velkém boji, letos měl Pacific Hill náskok více než jedné délky. Užil jste si vítězství více?

Poprvé je to poprvé. Ale letos jsem si dostih užil více. Byl moc pěkný. Dva špičkoví žokejové, absolutní profesionálové, jak Filip Minařík, tak Jirka Palík za to vzali od začátku a udávali tempo. Jindy se taktizuje, jsou skrumáže, karamboly. Byla to moc pěkná podívaná pro lidi. Pro mě jako pro trenéra to byla úplná lahůdka. A pro koně také. V cílové rovince si to rozdali dva nejlepší koníci a náš byl rychlejší.

Pacific Hill zvítězil až ve svém 6. startu. Nechtěli jste v předchozích dostizích odkrýt karty?

Byla to taktika. Věděli jsme, že je moc dobrý, ale nechtěli jsme na něho tlačit a pořád jsme to schovávali na den D. Kůň potřebuje dozrát, dospět. Jak byl nevyvinutý, nechtěli jsme, aby se to podepsalo na jeho zdravotním stavu. Předtím jsme dělali jen to, co bylo nutné, aby si zajistil vstupenku do derby. U mě v tréninku si nikdy nesáhl na dno. Všechno dělal na osmdesát procent. A to samé dělal i zkušený žokej Palík v dostizích. Nikdy po něm nechtěl maximum a pořád si to šetřil na derby.

Když jste si ho vytipoval, tušil jste, že má na vítězství v derby?

Koupili jsme ho jako ročka, hříbátko. Vybíral jsem podle nějakých fyzických dispozic, vzrůstu. Mám rád velké a silné koně, takže předpoklady tam byly. Díval jsem se na jeho rodiče, co umí sourozenci. Dopředu jsem to měl hodně nastudované. Nebyla to žádná náhoda. Jeli jsme pro něho na aukci do Německa cíleně. Kdybychom ho nezískali, tak jiného bychom v ten den nekoupili. Jsem rád, že se to vyplatilo, protože nikdy není záruka, že je to on.

Jaké s ním máte další plány? Poběží Slovenské derby?

To se uvidí. Na tohle rozhodnutí si nechám chvilku času. Užiju si ještě tohle vítězství. Za pár dnů se koník vrátí do tréninku a budu ho pozorovat, jak je unavený, jak bude regenerovat. A podle toho mu naordinuji další program, protože je to výjimečné zvíře. Může předvádět excelentní výkony a ve čtyřech a pěti letech ještě lepší. Pořád není hotový. Nerad bych ho zničil.

Zkusíte to s ním v zahraničí?

Počítám, že na podzim by mohl běžet jeden velký zahraniční dostih na dlouhé distanci. Právě proto mu chci na léto odlehčit, abychom na podzim mohli zase trochu přidat na plynu.

Otevírá výhra v Českém derby koni dveře do velkých dostihů?

Jasně. Jednou ho vyhraje, je tam zapsaný a je šampion.

Co se stalo s Cheeky Chappie, vaším prvním vítězem Českého derby? Naposledy běžel dostih před dvěma lety.

Přešel na překážky a na jednom dostihu se zranil. Jeho majitel je bohatý pán, hodně do toho investuje a chce po koních výkony a výsledky. Ale na druhou stranu je velkorysý, má koně rád, a když mají problém, tak jim dopřeje maximální komfort, co se týče zdravotní péče a rehabilitace. U Cheekyho se rozhodl, že už pro něho udělal hodně věcí a hodně vyhrál. Nechtěl, aby si fatálně ublížil při dostizích. Tak ho přenechal jedné holce kousek od nás a Cheeky Chappie dneska skáče parkury. Je mu dobře a jeho pohybový aparát není v ohrožení.

Ještě k Hegnusovi a Velké pardubické. Útok na vítězství v úvodní kvalifikaci byl plánovaný?

Jsem trenér, kterého zajímají velké dostihy, a dlouhodobě na ně koně chystám. Pokud jde o Hegnuse, měl jsem v plánu až druhou kvalifikaci, která se běžela den po derby. Jsem pyšný, že nám změna strategie vyšla. Když jsem viděl, jaké je v květnu počasí, tak jsme to přehodnotili a přidali v tréninku, abychom stihli první kvalifikaci. Měl jsem strach, že při druhé kvalifikaci bude tvrdá dráha, což se potvrdilo. Povedlo se nám tak pošetřit jeho pohybový aparát s tím, že celé parné léto stráví v udržovacím tréninku a porelaxuje, abychom se zase soustředili na podzim.