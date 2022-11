Kellnerová o chybě: Jsem na sebe naštvaná, ale aspoň se máme kam posouvat

Co přesně vás s Catchie zastavilo?

Vzdálenost do dvojskoku na páté překážce byla velmi obtížná, vycházela přesně na čtyři a půl cvalových skoků. Jezdec se musel rozhodnout, jestli udělá složitě čtyři, nebo pět, ale ani jedna varianta nebyla úplně správná. Já jsem se rozhodla pro druhou, ale i tak jsem ji neodjela ideálně a nepodařilo se mi ji na poprvé odskočit.

Na co jste v tu chvíli myslela?

Pro jezdce je takové zaváhání šok, musí se rychle zmobilizovat, aby zvládl zbytek parkuru. V tak složité kombinaci je hodně těžké dojet, proto přišly další chyby, protože tlak, který má na sobě jezdec i kůň, je velký.

S jakými pocity jste vjížděla do druhého kola?

Že si potřebuji vylepšit výkon a zajet lepší rundu, abych aspoň trochu potěšila diváky, rodinu, kamarády, zkrátka všechny, kteří nás přišli podpořit. I když už o moc nešlo, nechtěla jsem si jízdu jen užít, chtěla jsem ukázat vydařený parkur.

A to se vám povedlo, zapsala jste jen dvě chyby.

Samozřejmě jsem byla s druhou jízdou spokojená víc než s první. Za ni jsem na sebe pořád hodně naštvaná. Chápu, že je to sport, ale i tak si to budu ještě dlouho vyčítat. Ale jsem velmi ráda, že jsme všichni tři (i s týmovými kolegy Pieterem Devosem a Nielsem Bruynseelsem) druhé kolo zvládli s větším přehledem.

Jak celkově hodnotíte letošní Prague Playoffs?

Jsme rádi, že jsme se dostali do finále, i když jsme v něm nechtěli skončit na šestém místě. Bohužel se to stalo, o to víc budeme bojovat příští rok.

Užili jste si finále před domácím publikem?

Diváci byli úžasní, podporovali nás celou dobu. I když jsem neměla ideální parkur nebo i když kluci shodili, pořád nás podporovali. Atmosféra byla krásná.

Členové týmu Prague Lions (zleva) Anna Kellnerová, Pieter Devos a Niels Bruynseels na Global Champions Prague Playoffs

Co vás čeká dál?

Moje koně čeká odpočinek, kluci ještě trochu závodit budou. Ale myslím si, že taky dostanou trochu volnější režim a pak už nám začne nová sezona, pravděpodobně v Dauhá.

Jak vnímáte tu letošní?

Musím říct, že hlavně konec byl úžasný. Všichni jsme měli hroznou radost, protože jsme udělali velký skok dopředu, ale samozřejmě to chceme vytáhnout ještě výš. Další velký cíl bylo dostat se v Praze do finále, které jsme sice nechtěli zajet takhle, ale aspoň se máme kam posouvat.