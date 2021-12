Načasování není náhodné, ohradil se kouč Novák proti vznesenému obvinění

„Co se týče věcného obsahu současného příběhu, jedinou výtku (ze strany Českého svazu rychlobruslení) jsem zaznamenal v záležitosti vyúčtování nákladů na soustředění v italském Collalbu před dvěma lety,“ píše Petr Novák. „Náklady na tuto akci dosahovaly zlomek z médii uváděné částky (podle Seznamu se jednalo o 1,8 milionu korun), jejich přefakturaci svaz odsouhlasil, následně je však neuhradil kvůli nedostatku peněz na své straně.“

Kontrolní komise svazu svazu následně zahájila kontrolu těchto nákladů. „To je plně v její působnosti,“ připouští Novák. „Nicméně bych chtěl zdůraznit, že dodatečná kontrola vyúčtování akce probíhá již bezmála rok a půl, všechny požadované podklady jsem představitelům svazu poskytl a opakovaně jsem byl k dispozici pro jakékoliv otázky či doplnění. Veškeré možné nejasnosti se týkají čistě administrativního doložení celé akce.“

Jedním z rodičů byl Novák prostřednictvím serveru Seznam Zprávy obviněn, že na jím doloženém dokladu z hotelu byly uvedeny vyšší částky, než v tu dobu ubytování mělo stát.

„Celý rozpočet akce byl koncipován tak, aby všichni účastníci soustředění měli k dispozici maximální možný servis a péči,“ reaguje kouč. „Jinými slovy jsem zajistil, aby všichni užívali kvalitní ubytování a celodenní stravování bez ohledu na to, zda jsou profesionály s odpovídajícími smlouvami, nebo se jedná o mladé sportovní naděje bez jakýchkoliv smluvních nároků. Mým cílem bylo, aby děti byly stoprocentně obstarány bez toho, že by na soustředění museli jakkoliv doplácet jejich rodiče.“

Rychlobruslařský trenér Petr Novák při olympijském závodě Martiny Sáblíkové na 3000 metrů. (10. února 2018)

Tvrdí, že tuto snahu vyvinul proto, aby zajistil navzdory vysokým nákladům na přípravu kontinuitu rychlobruslení v Česku i po éře Martiny Sáblíkové, i když vzhledem k neexistenci českého oválu musí velká část přípravy probíhat v cizině.

„Pokud by každé zahraniční soustředění znamenalo na straně rodičů ještě nezanedbatelný finanční náklad, jednoduše by zde žádní mládežníci nebyli,“ poukazuje Novák.

„Nevědomky jsem možná ne vždy postupoval dle všech administrativních manuálů, což jsem v rámci svazu několikrát připustil. Nicméně vždy jsem jednal výlučně ku prospěchu všech závodníků bez ohledu na věk a výkonnost. Vím, že podobným problémům čelí mnoho sportovních odvětví, které se snaží zajistit důstojné podmínky výchovy mládeže, složitě se pohybovat v nastavených mantinelech, improvizovat a získat pro rozvoj sportu maximum. Dělají to s nejlepším svědomím a stejně to mám také já.“

Kauzu, která byla proti němu rozpoutána, považuje Petr Novák za účelovou.

„Na konci roku mi končí smlouva a cítím tlaky uvnitř hnutí, aby mi kontrakt prodloužen nebyl. Načasování celé záležitosti tak za mě není náhodné. Osobně budu spokojený, pokud se celé toto téma spravedlivě uzavře a české rychlobruslení se opět bude moct soustředit na potřebný sportovní rozvoj.“

Pozadí případu

Kauza začala prosakovat na veřejnost v neděli, kdy Martina Sáblíková nenastoupila k závodu na 1500 metrů při Světovém poháru v Calgary na znamení protestu proti „svazové politice“.

„Je mi líto, že někteří lidé nerespektují fair play ani týmové hodnoty,“ napsala tehdy na Facebook, konkrétnější však chtěla být až později.

Podle zdrojů MF DNES tím dávala najevo své znechucení snahou Českého svazu rychlobruslení neprodloužit Petru Novákovi smlouvu reprezentačního trenéra.

Den poté zveřejnila redakce Seznam Zprávy informace, které obdržela od nejmenovaného zdroje, podle nichž měl Novák fakturovat svazu za soustředění mladých rychlobruslařů jiné částky, než kolik skutečně stálo.

Na základě jediného u článku zveřejněného dokladu mělo jít o ubytování ve Sporthotelu Spoegler, kde podle Novákem doloženého účtu (s razítkem a podpisem hotelu) stála jedna noc 80 eur, zatímco podle některého z rodičů údajně pouze 25 eur. Což měl tento nejmenovaný rodič doložit rovněž print screenem ze serveru Booking.com.

Je otázkou, zda se v tomto případě nejednalo na Bookingu pouze o jakousi akční cenu, neboť cena ubytování 25 eur za noc je za normálních okolností v tříhvězdičkovém horském hotelu v Alpách obtížně představitelná. Aktuální ceny zmíněného hotelu, jak je v současnosti uvádí portál Booking.com jsou 96 eur za dvoulůžkový pokoj se snídaní a 53 eur za jednolůžkový pokoj se snídaní.

Novák na svazu fakturoval hotelový účet, podle nějž sportovci pobírali ve Sporthotelu Spoegler plnou penzi, tedy že zde hradili 80 eur za ubytování s plnou penzí. Dokonce o tom dodal i písemné potvrzení od dětí-účastníků.

Někteří z rodičů však podle Seznamu Zprávy namítali, že mladí závodníci si sami dělali snídaně a večeře.

„Měli jsme vážné pochybnosti, jestli ty částky nejsou nadsazené. A Novák opakovaně odmítl doložit, co přesně během soustředění zaplatil a kolik to doopravdy stálo,“ uvedl k tomu pro Seznam Zprávy bývalý místopředseda svazu Václav Musil.



Když svaz nehodlal faktury zaplatit, Novák prodal pohledávku marketingové společnosti SportInvest, která jeho i Sáblíkovou zastupuje.

Ve své tréninkové skupině má momentálně dvě suverénně nejúspěšnější české reprezentantky současnosti, Martinu Sáblíkovou a Nikolu Zdráhalovou, a s nimi i Zuzanu Kuršovou, třetí českou závodnici, která si vyjela start ve Světovém poháru.

HVĚZDY NOVÁKOVY SKUPINY. Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová vyjely celkem sedm startů na ZOH v Pekingu.

Proti Novákovi naopak patrně i na svazové úrovni stojí rodiče osmnáctiletého Lukáše Steklého, jenž dříve sice patřil do jeho skupiny, ale vzhledem k napjatým vztahům od Nováka odešel, a nyní jej trénuje matka. Ta ho doprovázela i na zámořské závody Světového poháru. Steklý figuruje na 30. místě v pořadí Světového poháru v hromadném závodě a na 68. místě v hodnocení dlouhých tratích. Na olympijské hry se neprobojoval.

Je pravděpodobné, že také tento rozpor byl podhoubím pro současný spor. Na rychlobruslařském svazu se navíc nedávno vyměnilo vedení a v jeho čele stanula Marcela Brázdová, představitelka short treku. Ta se prozatím ke kauze nechtěla vyjadřovat.

Že je Novák na svazu v nemilosti by mohly naznačovat i facebookové stránky Českého svazu rychlobruslení, na nichž je poslední zmínka o Martině Sáblíkové z března, zatímco od té doby se stránky věnují pouze shorttrekařům včetně jejich postupující na hry Michaely Hrůzové, zatímco o celkem sedmi vyjetých olympijských startech Sáblíkové a Zdráhalové se zde mlčí.

Sledujeme tudíž nikoliv ojedinělý souboj na ose rodiče - trenér, případně svaz - trenér, v němž z obou stran sporu přicházejí protichůdné argumenty. Těžko říci, proč svaz řeší tuto záležitost tak dlouho, už půldruhého roku. Za situace, že jde o tvrzení proti tvrzení, by měl pravdu pomoci odhalit případný audit.

Novák nyní pobírá coby reprezentační kouč tabulkový plat 50 tisíc korun. Jeho odpůrci požadují, aby mu byl odebrán a aby od příštího roku za vedení Sáblíkové, Zdráhalové a dalších mladých rychlobruslařů nedostával od svazu nic. Bývalý místopředseda svazu Musil, předseda Slavie Praha, rozeslal ostatním klubům e-mail, v němž požaduje, aby Novákovi placenou trenérskou smlouvu neobnovili.

To je další velmi podstatné zákulisí celé kauzy.

Je nepředstavitelné, že by se poté Sáblíková nebo Zdráhalová, tedy ve světě nejviditelnější české reprezentantky, připravovaly s někým jiným. Na Novákův trenérský plat by tudíž nejspíš musely přispět středisko ministerstva vnitra, pod které závodnice spadají, případně sponzoři. Pochopitelně pouze v případě, že by se mu neprokázalo jakékoliv provinění, a on by přesto další smlouvu na svazu nezískal.

„Pořád se s tím peru, před dalším vyjádřením ale chci vydechnout a vše si srovnat v hlavě,“ napsala k vyhrocení situace Sáblíková v neděli.

Právě ona sama v minulosti dle dostupných informací opakovaně přispívala ze svých financí na rychlobruslení také mladým nadějím, aby mohly na zahraničních soustředěních pobývat v důstojných podmínkách s ní. Zároveň na svého kouče nikdy nedala dopustit.

Tím víc je pro ni současná situace - navíc nedlouho před vrcholem olympijského cyklu v Pekingu - velmi nepříjemná.