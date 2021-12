Za zrušeným startem Sáblíkové v Calgary byla prý svazová politika

Rusko nesmí do konce roku 2022 z rozhodnutí světové federace World Triathlon pořádat triatlonové závody světové a...

Softbalové juniorky skončily na mistrovství světa páté, nejlépe v historii

České softbalistky do 18 let obsadily na mistrovství světa v Peru páté místo. Je to nejlepší výsledek juniorek na...