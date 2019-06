Úřadující mistři neměli šanci. Varští nohejbalisté vyhráli ve Vsetíně

Podle trenéra vítězného týmu Jana Vankeho rozhodly o výhře Karlových Varů ve Vsetíně především větší vůle a klid. „Vsetín se ocitá v drobné herní krizi, kterou jsme stoprocentně využili. Třetí sety se překlopily, kromě singlu, vždy na naši stranu,“ všiml si reprezentační smečař. „Jsem rád za tohle vítězství, díky všem hráčům za bojovný výkon ve všech formacích, ale především jsem rád, že jsme ten zápas vůbec stihli, kvůli dopravní situaci na D1 to do poslední chvíle nebylo jisté,“ pousmál se Jan Vanke.

Do utkání přitom šel Vsetín nejen z pozice domácího týmu, ale oproti prvnímu vzájemnému duelu sezony hraném v Karlových Varech byl co do sestavy silnější o Stupáka s Brutovským. Vsetín ve 4. kole padl začátkem května 4:6 a tak si chtěl spravit chuť. Nakonec ovšem prohrál ještě výraznějším rozdílem.

Utkání začalo těsnou výhrou domácích Chalupy se Stupákem, kteří Jakuba Medka s Michalem Kokšteinem ve velmi vyrovnaném souboji porazili dvakrát 10:9.

To ale bylo ze strany domácího týmu na delší dobu vše.

V následujících čtyřech zápasech už bodovaly výhradně karlovarské sestavy. Zadarmo to ovšem nebylo, to ani náhodou. Oba zápasy trojic i vložená dvojka se rozhodovaly až v koncovkách třetích setů.

Domácí se trochu nadechli až za stavu 1:4, kdy druhý bod pro Vsetín přidal slovenský internacionál Laco Stupák. Ano, ten Stupák, který má doma ve vitríně zlaté medaile ze singlových šampionátů v obou republikách bývalého Československa.

Jeho vydřené vítězství nad Karlem Hronem 10:9 ve 3. setu už ale nemohlo rozjetou karlovarskou mašinu zastavit, na další body už domácí nedosáhli.

Přesvědčivá výhra Karlovarských je skvělou pozvánkou na nadcházející mač. Za 13. kolem extraligy přijedou do Karlových Varů nohejbalisté Modřic. Sobotní utkání na kurtech v Doubí začíná ve 14.00 hodin.