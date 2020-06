I po smršti změn myslí omlazení nohejbalisté Vsetína vysoko

„Z hlediska naší motivace se ale nic nemění, chceme se dostat do finále,“ přeje si šéf klubu Vít Zgarba. Tím je závěrečný zápas Ligového poháru nejvyšší Divize 1, která letos nahradila extraligu družstev.

„Je to extraliga nanečisto se stejným hracím systémem, akorát za účasti pěti družstev. Každý se utká s každým doma a venku, čtyři postoupí do play off a finále bude přenášet televize,“ představil Zgarba náhradní soutěž, ze které nebude nikdo sestupovat.

Kromě Vsetína se jí účastní Karlovy Vary, Prostějov, Holice a Modřice. „Zatím se pro nás vyvíjí dobře,“ pochvaluje si zisk tří bodů ze dvou úvodních kol.

Remízu v Karlových Varech a domácí vítězství nad Holicemi dirigoval z pozice hlavního trenéra Lumír Gebel, který před sezonou vystřídal Patrika Peruna.

„Pro letošek bude jen asistentem s tím, že vypomůže ve druhé půlce sezony. Jestli je to dočasná, nebo trvalejší změna, se teprve uvidí,“ řekl Zgarba.

Gebel bude stejně jako Perun spoléhat na osvědčené opory Chalupu se Stupákem, oproti předchozí sezoně se ale musí obejít bez tří matadorů.

Gargulák s Vichtorou jsou sice na soupisce, ale ze zdravotních důvodů letos hrát s největší pravděpodobností nebudou. Brutovský zamířil na půlroční hostování do KAC Košice.

„Měli jsme dohodu, že se pak vrátí na play off k nám i s ohledem, že by mělo být na podzim v Praze mistrovství světa. Teď řešíme, jestli to má smysl, protože se za půl roku prakticky nic neodehrálo. Je to padesát na padesát,“ nastínil Zgarba.

I když Vsetín přišel o čtyři zkušené hráče, v kádru jich má dostatek včetně mladíků, kteří opanovali extraligu dorostenců.

„Otázka zní, jestli sezonu postavit na zkušených hráčích a hrát na výsledek, nebo využít situaci a rozehrát mladé hráče,“ prohodil Zgarba.

Napovědět může i ekonomická situace. I když se novým generálním partnerem stala místní společnost Austin, klub se musel letos uskromnit.