NFL na startu. Poprvé bez Bradyho, silné váhy v AFC, kdo překvapí v NFC?

Když jste se zkraje měsíce září dívali na největší favority NFL, vždycky jste mezi ně museli zahrnout tým, kde hrál legendární Tom Brady. Po 23 sezonách ho ale v nejlepší lize amerického fotbalu nenajdete. Se sedmi Super Bowly a několika rekordy v kapse se rozloučil jako nejúspěšnější hráč historie. Teď je čas na jeho následovníky. Jeho bývalé týmy Patriots a v posledních třech letech Buccaneers mezi favority soutěže zařadí jen blázen. Síla je jinde.

Po dvou Super Bowlech v posledních třech letech s Patrickem Mahomesem v čele nelze Kansas City Chiefs nebrat jako horké favority. Problémy se ale kupí. Hvězdný defenzivní tackle Chris Jones se zasekl při vyjednávání a na začátku sezony bude týmu určitě chybět, možná i déle.

Že má Joe Burrow (Cincinnati) rychlé nohy, zjistil i Chris Jones (Kansas City).

Navíc se zranil Mahomesův nejlepší spoluhráč z útoku. Travis Kelce si poranil koleno, s největší pravděpodobností nenastoupí ve čtvrtek v úvodním zápase proti Detroit Lions. Bez těchto dvou borců jsou šance Chiefs výrazně narušeny.

Pozor na Steelers

Kdo je v AFC hlavní vyzyvatel? Stejně jako v loňském roce určitě Cincinnati Bengals a Buffalo Bills. Dva týmy s elitními quarterbacky, ofenzivními zbraněmi a kvalitní obranou. U Bengals je otazníkem zdraví Joea Burrowa, jenž si na začátku tréninkového kempu poranil achilovku. Bills naopak defenzivně nejsou tak silní jako v minulosti. Změna na postu defenzivního koordinátora bude znát. Otázka, jestli k lepšímu.

Pozor si Bengals v divizi budou muset dát tradičně na Baltimore Ravens. Jak moc se šéfům klubu ulevilo, když Lamar Jackson svolil k prodloužení smlouvy. Díky ni si může přijít až na 260 milionů dolarů. Na druhou stranu obrana na papíře vypadá slabší než v nedávné minulosti. A Odell Beckham Jr. sice má stále status hvězdy, ale na hřišti toho za poslední dva roky příliš nestrávil a až první týdny sezony ukážou, jestli vůbec bude pro tým posilou.

Podceňovat nelze ani Pittsburgh Steelers. Kouč Mike Tomlin během jedné sezony dokázal vybudovat novou ofenzivu týmu. Obrana, když je zdravá, patří k nejlepším v celé NFL. Borci z Pittsburghu podle mnohých můžou být největším překvapením ligy.

„Tomlin ve své kariéře vždycky dokáže vytáhnout z týmu naprosté maximum. Mladý quarterback Kenny Pickett vypadal v přípravě senzačně. Na jeho přihrávky se moc těším. Podle mě překvapí Ravens a nedivil bych se, kdyby naháněli i silné Bengals,“ tipuje novinář Peter Schrager.

Díky televiznímu seriálu Hard Knocks a příchodu hvězdného Aarona Rodgerse je největší ohlas kolem New York Jets. Utrápený tým, co dvanáct let chyběl v play off. Nejdéle ze všech celků v NFL. Osobnost Rodgerse, elitní obrana a posílený útok budí respekt. Hned první pondělní zápas proti Bills hodně ukáže, jak na tom Jets ve skutečnosti jsou. Zapněte si bezpečností pásy, tahle sezona s „Gang Green“ bude určitě šílená.

Russell Wilson na tréninku Denver Broncos

Velká očekávání jsou i v Los Angeles od místních Chargers a v Denveru, kde kouč Sean Payton má zachránit kariéru Russella Wilsona.

„Jestli mu někdo může pomoci, tak právě Payton. Wilson se ale musí probrat rychle. Zhubnul, plně se koncentruje na sezonu, Broncos ale čeká velký kus práce,“ predikuje bývalý hráč a dnes analytik Bucky Brooks.

Dva super týmy a zbytek

NFC proti své dnes papírově silnější „kolegyni“ vypadá chudší. Dva super týmy tam ale najdeme. San Francisco 49ers a posledního finalistu Super Bowlu z Philadelphie. I oni mají před startem sezony pár problémů.

Nejlepší defenzivní hráč loňské sezony Nick Bosa se inspiruje od Chrise Jonese v Kansasu, s týmem netrénuje a čeká na novou smlouvu. Pro úspěch 49ers je to naprosto nepostradatelný hráč. Už teď je téměř jisté, že na první zápas sezony připraven nebude. Po těžké operaci lokte se vrací Brock Purdy, zázrak druhé části poslední sezony. Jak na draftu nechtěný quarterback naváže na senzační tažení z loňska?

Eagles byli blízko, quarterback Jalen Hurts předvedl senzační výkon v Super Bowlu. Ani to však nestačilo. Potopila je obrana v druhém poločase. Obrana, která byla během sezony největší silou týmu z Philadelphie. To byl šok. Tým kouče Nicka Sirianniho jde do sezony s dvěma novými koordinátory. Jak na ofenzivní, tak defenzivní straně. Hráčsky je to ale asi nejsilnější tým v současné NFL.

„Hurts se ukázal jako neuvěřitelný lídr, ta prohra ze Super Bowlu požene celý tým dopředu. Očekávání jsou ve Philadelphii obrovská. Super Bowl, nebo neúspěch. S Brownem a Smithem na pozici wide receivera ale mají opět velkou šanci,“ těší se Brooks.

Pozvánka k sezoně NFL:

Překvapí Dallas? Cowboys jsou každoročně pod největším tlakem ze všech. Kádr vypadá ještě silnější než v loňské sezoně. Netradičně se hodně mluví o Lions. Detroit bude startovat sezonu v Kansas City a už to ukazuje, jak je mladý celek brán. Vždyť z posledních deset zápasů jich loni vyhráli osm. Momentum v klubu je. Dokážou si to přenést do nové sezony?

Nejslabší rozpis mají New Orleans Saints. S novým quarterbackem Derekem Carrem nejsou bez šance. Ve pofidérní konkurenci NFC South to asi bude stačit, co ale v play off?

Otázek je na začátku ročníku nepočítaně, napětí stoupá. Ve čtvrtek to v Kansas City všechno vypukne a v neděli si divák užije nálož 14 zápasů. NFL je zpátky s novými hvězdami amerického fotbalu.