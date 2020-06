Na ME 2022 přibyly další čtyři sporty, celkem jich je devět

Pro akci naplánovanou od 11. do 21. srpna je nyní program disciplín definitivní. Při premiéře tohoto projektu v roce 2018 se závodilo v šesti sportech v hlavním centru v Glasgow a jako sedmý byl připojený souběžný atletický šampionát v Berlíně. Tentokrát budou ve stejném termínu závodit o evropské medaile plavci v Římě.

Všechny čtyři dnes ohlášené sporty se do programu dostaly nově. Prezident Evropské volejbalové konfederace (CEV) Aleksandar Boričič to ocenil vzhledem k potenciálu německého plážového volejbalu. „Německo je mnoho let beachvolejbalovou velmocí. Psalo historii, když jeho reprezentanti získali první olympijské zlato a světový titul pro Evropu,“ poznamenal v tiskové zprávě.

Šéf Evropské kanoistické asociace (ECA) Albert Woods zase připomněl historický odkaz, na který sportovní svátek v Mnichově navazuje. „Bude to pro nás skvělé mistrovství Evropy a zároveň to reprezentuje 50 let od olympijských her 1972 v Mnichově,“ uvedl. Právě mnichovský Olympijský stadion bude i za dva roky centrem dění.

Stolní tenis měl zájem dostat se do programu multisportovního ME už od úspěchu šampionátu v Glasgow. „Dokonale to naplňuje ambice ETTU zvýšit pozornost věnovanou našemu sportu v Evropě, která je jeho kolébkou a nejaktivnějším kontinentem ve světě stolního tenisu,“ uvedl prezident Evropské unie stolního tenisu (ETTU) Ronald Kramer.

V nově zařazených sportech mohou mít šance na úspěch i čeští reprezentanti. Reálná se zdá být účast elitního světového lezce Adama Ondry, vysoké ambice může mít i reprezentace rychlostních kanoistů, která se v současné době opírá o kajakáře Josefa Dostála a kanoistu Martina Fuksu. Nyní by k favoritkám patřily plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová, ale první jmenovaná se po OH 2021 chce pokusit o založení rodiny.