Multisportovní ME včetně atletiky bude v roce 2022 v Mnichově

Ostatní sporty Mnichov, Olympijský stadion | foto: Reuters

dnes 10:59

Multisportovní evropský šampionát se v roce 2022 uskuteční v Mnichově. Tentokrát bude na stejném místě i atletika. Poprvé se společný šampionát několika sportů konal loni v Glasgow a Berlíně. V německé metropoli se uskutečnilo atletické ME, které se tak po čtyřech letech do Německa vrátí. Pořadatele dnes oznámila organizace, která multisportovní ME zastřešuje.

Na šampionátu bude minimálně šest ze sedmi sportů, které se představily v roce 2018. Účast vedle atletiky potvrdili také zástupci cyklistiky, golfu, gymnastiky, veslování a triatlonu. Zatím není jasno o účasti plavců, kteří loni rovněž v rámci této akce bojovali o evropské medaile. Příští společné mistrovství Evropy se uskuteční od 11. do 21. srpna 2022. Centrem bude olympijský park v Mnichově, kde se v roce 1972 konaly letní olympijské hry. Volba Mnichova byla jednomyslná. „Mluvím za všechny zúčastněné sporty, když říkám, jak jsme potěšeni, že budeme v roce 2022 v úžasném Mnichově. A z pohledu atletiky máme velkou radost, že se po úspěchu Berlína 2018 vracíme do Německa, kde jak víme, je spousta nadšených sportovních fanoušků,“ uvedl v tiskové zprávě prezident evropské atletické federace Svein Arne Hansen, který je rovněž ve vedení organizace zastřešující projekt „velkého“ mistrovství Evropy.