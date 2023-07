Medailový úspěch v Plovdivu. Párová čtyřka si veze z MS do 23 let stříbro

České kvarteto už v rozjížďkách nestačilo pouze na rumunské soupeřky a účast ve finálové jízdě si zajistilo vítězstvím ve čtvrteční opravě. V souboji o medaile se od počátku mladé Češky držely na druhém místě za dominantními Rumunkami a v souboji o stříbro porazily o 56 setin nizozemskou loď.

„Napálily jsme to od začátku, pak nám trochu došlo, ale byly jsme schopné zase zrychlit, takže dobrý... Máme to!“ radovala se na svazovém webu Pašková, jež v posádce zastává pozici stroka. „Nejlepší dráhovka, co jsme kdy jely, hezky jsme se sešly. Myslím, že jsme si to docela pohlídaly,“ doplnila Zavadilová.

České veslování se na MS do 23 let dočkalo medaile po roční pauze. Vloni ve Varese vyšla výprava naprázdno, na předchozím šampionátu v Račicích se o jediný cenný kov postarala vítězná párová čtyřka Daniel Nosek, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla, Filip Zima. V Bulharsku startuje pět českých posádek a účast v nedělním finále A si zajistila už jen skifařka Anna Šantrůčková.