Jako v komunistickém Československu. Britský novinář obviňuje vlast z cenzury

Young zmínil mimo jiné nový skotský zákon proti nenávistným projevům, kdy mohou lidé anonymně nahlašovat podle nich nevhodné vtipy nebo komentáře. Podle novináře se už zákon propsal do každodenního života Britů. „Jeden mladý muž se zeptal policisty, jestli je jeho kůň gay. Policista ho zatkl za nenávistný projev,“ tvrdil v podcastu Young.

Novinář současnou situaci na britských ostrovech srovnal s komunistickým Československem. „Je to zvláštní. Vtipy, netaktní, urážlivé vtipy by se ve Skotsku mohly stát trestným činem. Jako by si skotská policie přečetla Žert od Milana Kundery a místo aby ho vnímala jako satirické beletristické dílo, rozhodla se, že je to výcviková příručka, a rozhodla se jít po lidech, kteří vtipkují o ,nesprávných’ věcech,“ podotkl Young.

Toby Young Britský komentátor a zakladatel Free Speech Union (česky Společnost pro svobodu slova).

Píše pro britský konzervativní magazín The Spectator, v minulosti působil také v internetovém magazínu Quillette.

Young je absolvent Oxfordské univerzity, krátce pracoval pro The Times, než v roce 1991 spoluzaložil londýnský časopis Modern Review.

Za svobodu bojují i marxisté

Dodal také, že policie podle něj nevyšetřuje vloupání, krádeže aut a vandalismus, protože je zaneprázdněná „hlídáním našich tweetů“. Young si myslí, že za takovým vývojem stojí moderní technologie, s nástupem chytrých telefonů se totiž podle něj situace ohledně svobody slova výrazně zhoršila.

„Ti, kdo dodržují zákony, šikanuje policie. Zločinci si mohou dělat své,“ postěžoval si Young. V podcastu kritizoval také „woke“ ideologii a přehnanou citlivost mladé generace, kterou označil za sněhové vločky, tedy lidi emocionálně méně stabilní a zaměřené především na sebe.

Po celém světě podle něj nyní začíná stoupat počet „zachránců svobody slova“, kteří se snaží se současnou situací bojovat. Překvapivě podle něj nejde o zastánce politické pravice. „Máme na své straně spoustu Marxistů,“ uvedl Young. Dodal také, že za svobodu slova nyní bojuje mnoho žen feministek.

„Nemohou teď bojovat jen za své pohlaví, protože jich je tolik,“ řekl Young.