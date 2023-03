Obrovský tlak, drama, slzy i emoce. Sakamotová je japonskou ledovou hrdinkou

Po špičkovém vystoupení Korejky I He-in nastupovala Sakamotová coby vítězka krátkého programu na led ke své volné jízdě jako úplně poslední. A i když předvedla na skladbu Elastic Heart výborný výkon, nevyvarovala se dvou zaváhání.

Především namísto trojitého flipa v kombinaci skočila jen jednoduchého.

Když dojela, skryla hlavu do dlaní. Bude to stačit na zlato?

Nevěřila a ronila slzy.

„Cítíla jsem se mizerně a říkala si, k čemu byla všechna ta dřina, kterou jsem do tréninku vložila, když pak udělám takovou chybu,“ líčila Sakamotová. „Naštěstí jsem se i po tom flipu dokázala znovu soustředit a vydat ze sebe to nejlepší až do konce.“

Stačilo jí to. Pětibodový náskok z krátkého programu jí pomohl.

Vyhrála celkově o 3,67 bodu.

Slzy zklamání hned vystřídaly slzy radosti... a obrovské úlevy.

Japonka Kaori Sakamotová obhájila titul mistryně světa před domácími fanoušky v Saitamě.

Dvaadvacetiletá Sakamotová byla loni bronzová na hrách v Pekingu, kde rozrazila blok tří ruských teenagerek. Tehdy jí však tleskala kvůli protikoronavirovým opatřením jen hrstka diváků.

Byla také už před rokem na světovém šampionátu v Montpellieru poprvé zlatá, navíc při návratu diváků do hledišť.

Ovšem tohle je nejvíc.

Vyhrát doma. V pozici největší favoritky. Před vyprodanou bouřící halou s 22 tisíci diváky. Po velkém drama. Tolik emocí najednou nabízel její obličej.

„Bylo to tolik napětí a tlaku. Ale zároveň mě tribuny hnaly. Brala jsem si z nich sílu,“ svěřovala se.

„Kaori je dynamika sama, cosi jako dělová koule, která se pohybuje po ledu, ale která má i neskutečný půvab a charisma,“ chválila ji v přenosu ČT Sport mezinárodní rozhodčí Kateřina Kamberská.

Sakamotová je nyní také nejstarší mistryní světa od triumfu své krajanky Mao Asadaové v roce 2014.

Korejský návrat na stupně vítězů

Obrovskou radost prožívala v Saitamě rovněž stříbrná osmnáctiletá I He-in, která vrátila Koreu na stupně vítězů mistrovství světa deset let po legendární Kim Ju-na. Lepší volnou jízdu než ona nikdo v pátek nepředvedl.

Korejská krasobruslařka I He-in získala na mistrovství světa stříbrnou medaili.

Bronz putuje do Evropy zásluhou loňské vicemistryně světa Loeny Hendrickxové. V souboji o třetí příčku se Belgičance nepovedl trojitý lutz, stejně jako její americké vyzyvatelce a loňské juniorské mistryni světa Isabeau Levitové. Vyzrálý a působivý projev však pomohl Hendrickxové ke třetímu místu.

Naopak až na pátou příčku sestoupila po nejisté druhé polovině jízdy třetí žena krátkého programu Mai Miharová, šampionka finále Grand Prix.

Ještě větší zklamání prožila aktuální evropská mistryně, Ruska v gruzínských službách Anastasia Gubanovová, která skončila čtrnáctá. O příčku za ní figuruje bývalá mistryně USA Bradie Tennellová, vracející se na šampionát po dvou letech vleklých zdravotních potíží.

Těžce nesla šestnácté místo Polka Jekatěrina Kurakovová, čtvrtá z evropského šampionátu. A dokonce až osmnáctá skončila zkušená Korejka Je-lim Kim, stříbrná žena z mistrovství čtyř kontinentů.

Nástup mládí naopak symbolizuje šesté místo další z Korejek Kim Če-jon, teprve šestnáctileté, i osmé místo stejně staré Švýcarky Kimmy Repondové.