Deblkajak i deblkánoe vyjely na MS pro Česko místa na olympijských hrách

Špicar s Havlem sváděli o šesté místo znamenající olympijskou jistotu tvrdý boj. V cíli byl rozdíl mezi pátou a sedmou lodí jen 32 tisícin sekundy. „Po dojezdu jsme vůbec nevěděli, jak jsme skončili. Dlouho jsme čekali, než uvidíme výsledky. Jsme rádi, že to bylo páté místo, že máme místenky,“ uvedl v nahrávce pro média Havel.

Po loňském čtvrtém místě měli Špicar s Havlem znovu blízko k medaili, tentokrát je od ní dělila necelá půlsekunda. „Loni nám utekla o kousíček, i letos jsme si na ni určitě mysleli, ale primární pro mě bylo dojet do toho šestého místa,“ řekl Špicar. Havel připomněl, že tato kategorie je mimořádně vyrovnaná: „Záleží na detailech, jeden záběr vyjde někom líp a posune se.“

Špicar má za sebou nejnáročnější šampionát v životě. „Každý den byl jeden závod. Pro mě šťastný konec po lapáliích na čtyřkajaku, necítil jsem se už úplně fresh,“ poznamenal. Světový titul získali Portugalci Joao Ribeiro a Messias Baptista.

Těsně zvládla boj o olympijskou kvótu bratrská deblkánoe s čerstvým mistrem světa na kilometru Martinem Fuksou. V této kategorii bylo k dispozici osm míst a Češi obsadili osmou příčku s náskokem 212 tisícin před devátými Poláky. Mohou tak zopakovat olympijskou účast z Tokia, kde v závodě na 1000 metrů skončili společně desátí.

Bratři Fuksovi ve finálové jízdě deblkanoí na 500 metrů na Evropských hrách.

Před finále mysleli Fuksovi na víc. „Rozjížďka a semíčko na deblu byly úplně exkluzivní a takhle my umíme jet. Dokážeme jet s těmi nejlepšími. Finále nám bohužel nesedlo ani trochu, nebo aspoň z mé strany, z čehož jsem trochu smutný,“ řekl Martin Fuksa. Problémy nastaly ve druhé polovině závodu. „Jak jsme byli uprostřed tratě, cítil jsem, že ten finiš není úplně dobrý. Potom to dopadlo, jak to dopadlo. Hlavně, že jsme vyjeli ta místa na olympiádu. Z osmého místa jsem sice smutný, ale zároveň rád,“ doplnil Petr Fuksa.

Martin Fuksa odmítl, že by se na něm podepsala únava z náročného programu, kdy závodil ve dvou kategoriích. „Na rozjetí se mi jelo úplně krásně a říkal jsem si, že to tam skvěle pošleme. Já nevím, možná jsme se moc zaměřili na to, že stačí předjet jednu loď. Ale já jsem si to nechtěl dávat do hlavy, chtěl jsem nejlíp získat medaili, protože jsme na ni klidně měli. Je to prostě nabité, celé finále je dojeté fakt v kousíčku. Já věřím, že jsme tam a záleží na tom, kdo udělá nějaké chyby,“ vykládal. Doplnil, že po výborné první polovině druhou část s bratrem Petrem výrazně pokazili.