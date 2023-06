Moderní pětibojaři Toman a Lukeš vyhráli na juniorském ME závod štafet

Právě překážková dráha vynesla českou dvojici do čela, po úvodním šermu byli Toman s Lukešem třetí. „Naštěstí se nám povedlo najít způsob, jak to bezpečně přejít. Chvíli to tak nevypadalo, ale na rozdíl od jiných týmů jsme to zvládli a vybudovali si tam celkem solidní náskok,“ řekl Lukeš v nahrávce pro média. V závěrečném běhu se střelbou už Češi kontrolovali půlminutové vedení před Itálií a Německem.

Překážkové zkušenosti juniorů přitom podle reprezentačního trenéra Marka Szmeka nebyly velké. „Letos závodili většinou na seniorských podnicích, na nichž si pořadatelé sami mohou vybrat, zda zvolí OCR (překážkový běh), anebo nechají jízdu na koni. Většinou volí koně, protože situace s OCR zatím není ustálená. Absolvovali jsme dva závody v polském Drzonkowě, kde jsme si překážky vyzkoušeli,“ popsal Szmek.

Trať překážkového běhu měří od 60 do 70 metrů a obsahuje šest předem stanovených překážek s přesně stanovenými rozestupy a výškou. Z nabídnutého balíčku si potom organizátoři vybírají další dvě.

V Istanbulu se bude závodit do pondělí. Lukeše a Tomana v individuální soutěži doplní Vojtěch Dáňa a Tobiáš Pařízek, jedinou českou juniorkou na ME je Barbora Hartmanová. Smíšenou štafetu Češi neobsadí.