Vyřazení jízdy na koni? Čekali jsme to, říká šéf českého moderního pětiboje

Šéf českého moderního pětiboje David Marčev nahrazení jízdy na koni překážkovou disciplínou předpokládal. Český svaz se to sice snažil zvrátit a navrhl změnu v pravidlech parkuru, ale neuspěl. Jeho předseda očekává při zavádění revoluční novinky zmatky. Pro budoucnost moderního pětiboje bude zásadní, jestli se dostane do programu olympijských her 2028 v Los Angeles.