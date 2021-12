Zápas mezi Rybou a Jurkem o český boxerský titul skončil remízou

„Asi to bylo spravedlivé rozhodnutí. Bylo to nahoru dolů. Myslím si, že jsem byl asi o trošku lepší, ale to Jožka taky. Asi bychom si to měli dát ještě jednou,“ řekl Ryba. O titul neúspěšně bojoval již v červenci, kdy prohrál s Ondřejem Buderou.

Jurko byl lepší v úvodu a na konci, střední část patřila Rybovi. „Mám pocit, že jsem měl více čistých úderů a více jsem toho natrefoval. Odveta? Jsem připravený na všechno,“ řekl slovenský boxer.

V dalších zápasech galavečeru „Tohle je box“ si připsali vítězství Erik Agateljan, Budera nebo David Tauber.