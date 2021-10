Březina vstoupil do Grand Prix šestým místem na Americké brusli

Březina na rozdíl od krátkého programu zařadil všechny otáčky do plánovaného čtverného salchowu, i když výjezd nebyl dokonalý. První polovinu programu na hudbu Bryana Adamse zvládl ve velkém tempu, ve druhé části přišly další drobné chyby. Skočil jen dvojitý flip, měl problém při výjezdu z rittbergeru a nestíhal dotočit závěrečnou piruetu. „Tam už mi trošičku došla šťáva. Ale jinak jsem se cítil ve volné ještě lépe než v Bostonu,“ poznamenal při online tiskové konferenci.

Získal za volnou jízdu o necelý bod více než při vstupu do sezony v Norwoodu na předměstí Bostonu, což byla pátá nejlepší známka večera. Atakoval průběžně pátého Jimmyho Ma, ale Američan se udržel o 65 setin bodu před ním. V závěru volné jízdy ho hnali diváci, kteří reagovali od prvních tónů.

„Většina v Americe zná Bryana Adamse. To je taková ikona, že každý ví. Ta energie v tom závodě je úplně někde jinde, když jsou tam diváci. I když jsem se na konci cítil unaveně, tak díky nim jsme tu jízdu dojel s velku energií. To by se nestalo, kdyby tam diváci nebyli,“ ocenil jednatřicetiletý český krasobruslař.

Je podle všeho na začátku poslední sezony s vrcholem na ZOH v Pekingu. Právě Americká brusle patří k jeho oblibeným závodům, před deseti lety ji vyhrál. Touha ukázat při posledním startu to nejlepší se možná podepsala na jeho výkonu v pátečním krátkém programu, kde neskočil čtverný salchow a chyboval u axelu.

„V tom kraťasu jsem na sebe dal možná trošku moc velký tlak, abych zajel dobře. Pak to tak dopadlo. Místo toho, abych zajel jako dneska, kdy první tři skoky byly prakticky bez chyby,“ přemítal někdejší broznový medailista z mistrovství Evropy.

V Grand Prix bude závodit ještě jednou, na závěr seriálu v Rusku. Přesun z jeho tréninkové základny v Los Angeles bude výrazně složitější, než byl nyní do nedalekého Las Vegas. „Co jsem dostal letenku, tak tam poletím dva dny, protože je to v Soči. Není to jen přímý let do Moskvy. Musím se tam napojit a nedá se letět jinak než přes Moskvu,“ popisoval.

Před Vánoci by chtěl absolvovat mistrovství republiky a také konečně přijet do Česka i s rodinou, aby naživo viděli jeho dceru. Ta se narodila v únoru 2020 a pak soukromé cestování z USA Březinovi znemožnila koronavirová pandemie.

Do mistrovské formy měl i ve volné jízdě daleko král posledních sezon Chen. Místo dvou z plánovaných pěti čtverných skoků zařadil jen jejich dvojitou variantu a oproti pokaženému krátkému programu si polepšil pouze o jedno místo. Udržel se před ním Japonec Šoma Uno a především zazářil bronzový medailista z MS 2019 Zhou.

Ten po výbuchu na letošním MS, kde nepostoupil do volných jízd, musel ladit formu na zářijovou dodatečnou olympijskou kvalifikaci v Oberstdorfu a bylo znát, že má aktuálně před ostatními náskok. Jízdou s pěti čtvernými skoky bez výraznějších chyb potvrdil vedení po krátkém programu a vyhrál bezmála o 25 bodů.

Závod sportovních dvojic ovládli Rusové Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov. Soutěže žen a tanečních párů v Las Vegas vyvrcholí dnes.