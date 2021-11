Krasobruslař Březina se chystá na druhý letošní start v Grand Prix

Každý závodník dostává pozvánku na dva ze šesti závodů. „Nikdo z těch lidí, kteří byli ve Vegas, teď se mnou v kategorii nestartuje,“ uvedl Březina v tiskové zprávě svazu. Mezi favority patří bronzový medailista z MS 2018 Michail Koljada a medailisté z evropských šampionátů Moris Kvitelašvili z Gruzie a Ital Matteo Rizzo.

Po dlouhém přesunu z Kalifornie do dějiště ZOH 2014 se Březina cítí být v dobré formě. „Trénovali jsme, co to šlo. Všechno funguje, jak má, takže si myslím, že to bude v pohodě,“ shrnul.

Pro jednatřicetiletého krasobruslaře bude Rostelecom Cup předposledním závodem před únorovými olympijskými hrami v Pekingu. Pak se zúčastní jen v lednu evropského šampionátu v Tallinnu. Na prosincové mezinárodní mistrovství republiky do slovenské Spišské Nové Vsi nepřijede.

„Dlouho jsme to konzultovali s Tomášem Vernerem a nakonec jsme došli k tomu, abych se MMČR nezúčastnil. Bylo by to hodně cestování a neměl bych dostatek času a klidu na přípravu na další velké závody,“ vysvětlil.

Krátký program na Grand Prix v Soči ho čeká v pátek ve 12:23 SEČ.