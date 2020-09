Diváci, zůstaňte doma. ME vodních slalomářů bude v Praze jen pro vybrané

Milovníci vodního slalomu zůstanou na kontinentálním šampionátu v Praze od závodníků kvůli koronavirové hrozbě odstřiženi. Do areálu v Troji budou mít během ME, které se koná od 18. do 20. září, přístup jen akreditované osoby a pozvaní hosté.