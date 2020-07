Z Troji do Tokia? Kajakář Prskavec útočí na olympijskou nominaci

V součtu s bonusovými body za loňský titul mistra světa si vybudoval možná rozhodující náskok.



„Mám obrovskou radost, líp to začít nemohlo, ale na druhou stranu nás ještě čekají dva závody a já musím minimálně jeden z nich zajet výborně. Takže nic není rozhodnuté, ovšem ten krok jsem udělal veliký,“ radoval se závodník USK Praha po víkendovém triumfu.



Sedm bodů náskoku

V nominačním žebříčku má sedmibodový náskok před mistrem Evropy Vítem Přindišem. Ještě dál se ve výsledkové listině nacházejí Ondřej Tunka, Vavřinec Hradilek či Tomáš Zima, všichni mimořádní kajakáři mezinárodních kvalit.



Nemilosrdná nominační kritéria však povolují start na olympiádě v Tokiu pouze jednomu závodníkovi z každé země a jasným favoritem je v tuto chvíli Jiří Prskavec.

„Je to ideální start. Povedlo se mi ustát tlak a mít čistou hlavu od začátku přípravy až po začátek kvalifikace. První závod mi vyšel krásně. Obě jízdy jsem vyhrál, obě jsem jel naprosto čistě,“ pochvaloval si bronzový medailista z minulé olympiády v brazilském Riu.

„Ukázalo se, že fyzicky jsem na tom výborně, protože ta trať ve Veltrusech byla opravdu náročná. Sypal jsem to až do cíle a cítil jsem se dobře. Doufám, že to bude pokračovat, že jsem tímhle neskončil,“ věří Jiří Prskavec.



I sezonu vodních slalomářů letos zásadně ovlivnila pandemie koronaviru. Zrušeny byly všechny jarní podniky, závodníci se dlouho mohli věnovat pouze tréninku.

„V podstatě jsem udělal velice podobnou přípravu jako před loňským mistrovstvím světa. Byly tam drobné úpravy, protože bylo více času na trénink, ale poslední měsíc a půl byl opravdu standardní. Cítím se výborně a doufám, že se to projeví i na dalších závodech,“ vyhlíží Prskavec víkendové jízdy v Troji, které ho mohou katapultovat na hry do Tokia.

Na oblíbeném pražském kanálu se bude bojovat o body v sobotu a v neděli. Kromě Prskavce (K1) mají v ostatních disciplínách nejlepší výchozí pozici Tereza Fišerová (C1), Kateřina Kudějová (K1) a Vojtěch Heger s Lukášem Rohanem (C1).

Sobotní závod startuje v 9.45 a finále deseti nejlepších v každé kategorii ve 13.30 hodin. V neděli se pak začíná o něco dříve, kvalifikace v 9.30 a finále ve 13.10. Oba dny je vstupné zdarma a z obou závodů je připraven online stream. Nedělní finále bude navíc živě přenášet také Česká televize.