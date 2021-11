Horská byla na ME v krátkém bazénu sedmá v polohovce, kraulař Gemov osmý

Čtyřiadvacetiletá Horská znovu ztrácela na znakovém úseku, ale při svém silném prsařském stylu se dotáhla a nakonec nechala za sebou Rusku Irinu Krivonogovou. Za měsíc starým osobním rekordem zaostala o 84 setin. „Já jsem spokojená, že jsem byla ve finále, ale ten čas mě trochu mrzí. Není to osobák, i když vím, že na 400 polohovku se ty osobáky většinou plavou z plného tréninku, což jsme tady nešly, a ty hlavní disciplíny mě teprve čekají. Můj hlavní cíl byl dostat se do finále, což se povedlo,“ uvedla Horská v tiskové zprávě svazu.

Titul získala Viktoria Zeynep Günesová z Turecka, jež na trůnu vystřídala absentující maďarskou královnu polohovky Katinku Hosszúovou.

Gemov finále zahájil podobně jako rozplavbu odvážně a po stovce dokonce vedl. Pak se ale postupně propadl až na konec startovního pole a časem 3:42,74 zaostal o třináct setin za svým osobním rekordem z rozplavby. Dvaadvacetiletý český reprezentant plaval první velké finále v kariéře. „Nikdy jsem nic takového nezažil. Nešetřil jsem to, nechal jsem tam všechno. Jelo se mi to líp než ráno, měl jsem pocit, že jsem to jel rychleji. Ale bylo to o 13 setin pomalejší, úplně v pohodě, jsem spokojený. Kdybych jel rychleji jak ráno, byl bych ještě spokojenější, ale nemám důvod být smutný. Jsem z toho závodu šťastný,“ radoval se. Jeho disciplínu vyhrál Nizozemec Luc Kroon.



O osm setin pomaleji než dopoledne plavala doplňkovou padesátku největší česká hvězda Seemanová a stálo ji to postup. Čas 24,34 sekundy znamenal na sprinterské trati její druhý nejlepší výkon kariéry, ale stačil jen na devátou příčku s odstupem dvou setin za postupovým osmým místem. „Bohužel jsem udělala chybu na obrátce, která mě určitě stála víc než dvě setiny. Já se soustředila na výjezd po startu, protože jsem tam ráno hodně ztratila. Tak jsem se ho snažila udělat delší, víc silový, ale bohužel mi to nevyšlo na obrátku. Nevyšly mi záběry, tak jsem dojížděla na dlouhou ruku a skoro jsem se neodrazila od stěny,“ popsala Seemanová, kde přišla o finále.

Ještě o setinu méně než Seemanové scházelo k postupu Frantovi, i když si vzal zpět český rekord. O ten ho před dvěma týdny v Plzni výkonem 23,68 připravil Jan Čejka. Franta byl dnes o sedmnáct setin rychlejší a obsadil smolnou devátou příčkou. V semifinále se přitom potýkal s problémy s plavkami. „Mně rupla tkanička... Tohle jsem řešil poprvé, nikdy se mi nestalo, že by praskly plavky nebo tkanička. Všechno je jednou poprvé. Takže jsem cítil, jak mi furt skoro teče do zadku, nemohl jsem uvěřit, že jsem to takhle zajel. Určitě se tam desetinka ještě skryla,“ přemítal a doufal, že se zlepší na prosincovém MS v krátkém bazénu.

V jednatřiceti letech přepsal české rekordní tabulky Jan Šefl. Na 100 metrů motýlek ubral ze svého osobního rekordu více než čtyři desetiny a časem 50,46 překonal o pět setin výkon Michala Rubáčka z roku 2009. V semifinále se díky tomu zařadil na dvanácté místo. Potvrdil svou výkonnost z dlouhého bazénu, kde na této trati drží český rekord od jarního závodu ve slovenském Šamoríně. „Bylo by smutné zaplavat český rekord na sto metrů motýlek na dlouhém bazénu a nezaplavat ho na krátkém. Logicky, ta rovnice vycházela, že bych to mohl zaplavat i na krátkém, za což jsem rád. Myslím, že Michal Rubáček mi napíše zprávu a bude s tím úplně v pohodě,“ poznamenal.