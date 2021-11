Horská postoupila na ME v krátkém bazénu do finále dlouhé polohovky

Horská se na necelé dvě sekundy přiblížila svému osobnímu rekordu z říjnového závodu v Berlíně a v závěrečné rozplavbě obsadila páté místo. Poprvé v kariéře se dostala na dlouhé polohovce do finále ME v krátkém bazénu. Její hlavní disciplíny, závody na 200 metrů prsa a polohově, ji teprve čekají.

Dvaadvacetiletý Gemov začal odvážně a většinu třetí ze čtyř rozplaveb vedl. Nakonec se ale propadl na čtvrté místo, přičemž na třetího Nizozemce Maartena Brzoskowského ztratil 31 setin. Právě ty ho nakonec dělily od postupu do finálové osmičky. Nepomohlo mu, že si vylepšil osobní maximum o více než sekundu a přiblížil se na 94 setin českému rekordu Jana Micky.

Největší česká naděje Seemanová vstoupila do šampionátu osobním rekordem na padesátce, která je její doplňkovou disciplínou. Čas 24,26 sekundy ji zařadil na osmé místo a vpodvečer bude bojovat o postup do finále.

O to se bude na stejné distanci snažit také znakař Tomáš Franta, který do semifinále postoupil díky dvanáctému výkonu rozplaveb 23,78 sekundy. Patnáctý čas 50,94 stačil na postup do semifinále na 100 metrů motýlek olympionikovi Janu Šeflovi. Jediným nepostupujícím českým plavcem v dnešním dopoledním programu byl Sebastian Luňák, jenž obsadil na motýlkářské stovce 29. příčku.