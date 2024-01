Zápis do historie, tři čtverné skoky! Reshtenko vrátil Česko do elitní desítky

Reshtenko zařídil nejlepší umístění českého muže na evropském šampionátu od sedmé příčky Michala Březiny v roce 2020. Tentýž Březina pak byl předloni při svém rozlučkovém mistrovství i dosud posledním českým reprezentantem v top 10 mužů, tehdy v Tallinu na desátém místě.

„Super. Nejlepší jízda kariéry,“ jásal v pátečním večeru jedenadvacetiletý Reshtenko.

Historicky prvním Čechem, který předvedl na evropském či světovém šampionátu čtverný skok, byl Petr Barna coby mistr Evropy 1992.

Dva čisté čtverné skoky v jedné jízdě pak premiérově zvládl Tomáš Verner na světovém šampionátu v Saitamě 2007.

Po sedmnácti letech nyní tedy padl padl další milník.

Přitom podobně jako sourozenci Taschlerovi, zatím pátí v kategorii tanečních párů, Reshtenkovu aktuální sezonu narušilo zranění, když si na říjnové Finlandia Trophy natrhl vaz v kotníku.

Po 35 dnech léčby a rehabilitace se směl vrátit do tréninku, načež v prosinci ovládl v Turnově domácí šampionát a nyní v Kaunasu všechny překvapil na evropské scéně.

Program na motivy z agentských filmů zahájil nádhernou kombinací čtverného toeloopa s trojitým, potom přidal čtverný salchow a navrch ještě jeden sólový čtverný toeloop.

Výborný byl rovněž Reshtenkův trojitý axel a další skoky – až na jediný. Na pádu po trojitém lutzu, k němuž došlo ve druhé polovině jízdy, se zjevně podepsal také velký výdaj sil v jejím úvodu.

I tak z toho bylo zlepšení osobního rekordu na 153,83 bodů za volnou jízdu. Dosud měl maximum 151,90 bodu z menšího závodu v Záhřebu v roce 2021. Nový absolutní rekord si navíc vytvořil v součtu známek za oba programy - 226,67 bodu.

Georgii Reshtenko ve volné jízdě na mistrovství Evropy.

Ještě loni přitom na mistrovství Evropy v Espoo ani nepostoupil z krátkého programu, tehdy skončil šestadvacátý. Tentokrát se radoval. „Jen škoda toho lutze. A ještě potřebuju zlepšit piruety.“

Pochvaloval si rovněž podporu, jaké se mu v hale Žalgirisu Kaunas dostalo od českých fanoušků a kolegů z reprezentace. „Chtěl bych poděkovat všem, co mi fandili, doopravdy to bylo cítit. Když jsem udělal druhý čtverný toeloop, všichni začali řvát, to bylo skvělé,“ vyprávěl.

Rodák z Petrohradu se s rodiči přestěhoval do Prahy před šesti lety a od té doby zde žije. Připravoval se také v krasobruslařské akademii Tomáše Vernera. Nyní jezdí za přípravou za dalším z někdejších českých medailistů Michalem Březinou, jenž působí coby kouč v americkém Irvine.

Březina jej doprovází také v Kaunasu.

„Mohu ho jedině pochválit,“ řekl kouč o svém svěřenci v pátečním večeru. „Při Georgiově návratu na led po zranění jsme si stanovili plán, že bude hodně projíždět své programy i bez skoků, aby je měl co nejvíc zažité. Pak, když už mohl, jsme začali pracovat na čtverácích, aby v nich získal stabilitu - a dnes se to vyplatilo. Co měl natrénované, to předvedl, s výjimkou té jedné chyby na konci, kdy mu už trochu došlo, protože začátek jízdy byl opravdu náročný.“

Proto Březina litoval podzimního měsíčního výpadku, který se odrazil na Reshtenkově kondici. „Kdyby ten měsíc bruslil, byla by ke konci vidět větší energie. Ale dokázal si, že opravdu umí zajet.“

Reshtenko má rozhodně umělecké cítění, v roce 2017 absolvoval hudební školu, obor housle - klavír. Je také laureátem mezinárodních hudebních soutěží ve hře na housle.

Přes vyšší druhou sadu známek za „umělecký dojem“ by v budoucnu měla vést i jeho cesta na ještě vyšší příčky krasobruslařského žebříčku.

Francouzská obhajoba. I se zakázaným saltem

Suverénní obhajobu evropského zlata předvedl dvaadvacetiletý francouzský krasobruslař Adam Siao Him Fa. Zvítězil s převahou takřka 20 bodů, a to i přesto, že upadl po jednom ze svých čtyř čtverných skoků.

Adam Siao Him Fa z Francie na ME v krasobruslení.

Jedinečnou choreografii na hudbu Maxe Richtera nečekaně okořenil před koncem programu i saltem vzad v choreografické sekvenci, které však Mezinárodní bruslařská unie eviduje na seznamu zakázaných prvků.

„To salto bylo pro vás, lidi. Byli jste úžasní,“ vzkázal poté divákům. Od rozhodčích si za něj vysloužil dvoubodovou penalizaci, která však jeho jednoznačný triumf nikterak neohrozila.

Největší senzací je jméno stříbrného muže. Dvaadvacetiletý Alexandr Selevko zařídil historickou první medaili pro Estonsko.

Rodák z Tallinu při svých předchozích dvou startech na mistrovství Evropy v letech 2019 a 2020 skončil šestnáctý a sedmnáctý, načež se třikrát do estonského týmu ani nenominoval. Nesmírně bojovná volná jízda jej v Kaunasu vedla k životnímu úspěchu.

Loňský bronz zopakoval Ital Matteo Rizzo navzdory potížím s kyčlí, se kterými bude muset po šampionátu na operaci. Na medailovou pozici poskočil svěřenec českého trenéra Ondřeje Hotárka ze šestého místa po krátkém programu.

Naopak, z průběžné druhé pozice sestoupil na pátou Švýcar Lukas Britschgi.